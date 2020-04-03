 لأول مرة منذ 2010.. طائرة ″العال″ الإسرائيلية تهبط في تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2020

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أخبار

لأول مرة منذ 2010.. طائرة "العال" الإسرائيلية تهبط في تركيا

بعد اقتحام سفينة "مافي مرمرة" ومقتل أتراك، تجمدت العلاقة الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وفي ظل كورونا تقدمت شركة "العال" الإسرائيلية بطلب لتركيا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة للبلاد، لتهبط أولى طائراتها في إسطنبول.

صورة من الأرشيف لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية العال.

صورة من الأرشيف لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال".

هبطت طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية للخطوط الجوية على الأراضي التركية اليوم الأحد (24 مايو/ أيار 2020)، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في أعقاب خلاف دبلوماسي حاد بين البلدين.

مختارات

أكد مسؤول تركي رفيع المستوى أن أنقرة مصرة على مطالبة إسرائيل بتعويضات بشأن الاعتداء على سفينة مافي مرمرة وفك الحصار عن غزة كشروط لتطبيع العلاقات بين الجانبين، فيما تستمر المحادثات بهذا الشأن. (22.12.2015)

اكتمل عقد لجنة الأمم المتحدة في نيويورك للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة، في ظل استمرار الخلاف بين تركيا وإسرائيل حول من يتحمل المسؤولية عن مقتل النشطاء التسعة، الأمر الذي سيصعّب عمل اللجنة. (09.08.2010)

وأكد متحدث باسم "العال" أن طائرة "دريملاينر" تابعة للشركة هبطت في مطار إسطنبول اليوم الأحد، في أول رحلة إسرائيلية مباشرة إلى تركيا منذ وقوع أزمة حادة بين البلدين في عام 2010.

وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الطائرة الإسرائيلية حُملت في إسطنبول بنحو 24 طنا من مواد الإغاثة الموجهة للولايات المتحدة لمساعدتها في معركتها ضد وباء كورونا.

وذكرت الصحيفة أن "العال"، التي عانت أضرارا اقتصادية شديدة نتيجة الوباء، تقدمت للسلطات التركية بطلب للحصول على إذن لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة للبلاد. وأضاف التقرير أنه في ظل الأزمة، حوّلت شركة الطيران الإسرائيلية بعض طائراتها إلى طائرات شحن.

وفي أيار/ مايو 2010، لقي 10 مواطنين أتراك حتفهم عندما اقتحم جنود إسرائيليون سفينة "مافي مرمرة" أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر المتوسط في طريقها إلى غزة. وقالت مصادر إسرائيلية إن السفينة كانت تحمل إمدادات إغاثة لقطاع غزة، وكان على متنها نشطاء مسلحون. ونتيجة للواقعة، تم تجميد العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

وكجزء من جهود المصالحة في عام 2016، دفعت إسرائيل 20 مليون دولار تعويضا لعائلات القتلى الأتراك.وفي الوقت نفسه، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مساعدات تركية إلى قطاع غزة.

ولا يزال التوتر شديد بين الجانبين، إلى جانب الخلافات الجادة بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بشأن القضية الفلسطينية.

ص.ش/إ.ع (د ب أ)

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    شاب فلسطيني يعمل داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر. الأنفاق هي مصدر تهريب ما تحتاجه غزة، بعد إغلاق المعابر إليها.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    نفق بين غزة وإسرائيل. تأريخ الصور يعود إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ألأنفاق تستعمل لتهريب المستلزمات الحياتية أو حتى السلاح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    فلسطيني يقوم بنقل المواد من مصر إلى داخل القطاع. إسرائيل حاصرت غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما أضطر أهل غزة لحفر الأنفاق.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهرب فلسطيني يحمل في يده علبة دجاج كنتاكي هربها من مصر إلى القطاع. هذه الوجبة ليست سريعة، فهي تستغرق ساعتين لعبور الحدود.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهربون ملثمون، ينقلون الحليب والغذاء. يلجأ الفلسطينيون إلى تهريب المواد الغذائية من مصر، بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    يهرب سكان غزة حتى الأغنام والمواشي. مثلما يظهر في الصورة.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    أسس المهربون في أنفاقهم شبكات كهرباء وشبكات اتصالات.

  • Israel Gaza Tunnel

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    جندي إسرائيلي داخل نفق بين غزة وإسرائيل، كان يستخدمه رجال حماس في العبور. يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تدمير كل الأنفاق بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل.

    الكاتب: عباس الخشالي


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