لأول مرة منذ عقدين- ميسي خارج تشكيلة العام للاعبين المحترفين

في تشكيل العام الجاري تم اختيار ستة لاعبين من ريال مدريد، إلى جانب أربعة لاعبين من مانشستر سيتي، ولاعب من ليفربول. وغاب الثنائي ميسي ورونالدو، عن فريق العام الذي اختاره اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة العام التي أعلنها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اليوم الاثنين (9 ديسمبر/ كانون الأول)، بينما ضمت ستة من لاعبين ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا وأربعة من عناصر مانشستر سيتي.

وهذه المرة الأولى منذ 2006 التي يغيب فيها ميسي عن التشكيلة المثالية للاتحاد. وضمت التشكيلة في الخط الأمامي إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور على حساب اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في هذه التشكيلة على مر العصور برصيد 17 مرة.

وتم التصويت على تشكيل العام من اللاعبين المحترفين من 70 دولة حول العالم. وغاب أيضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فريق العام الذي اختاره اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، اليوم الاثنين. وكان ميسي (37 عاما) لاعب إنتر ميامي الأمريكي، ورونالدو (39 عاما) لاعب النصر السعودي، قد تم اختيارهما في تصويت القائمة المختصرة المكونة من 26 لاعبا وأعلنها (فيفبرو) الاسبوع الماضي.

وضرب النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم والفائز ببالون دور ثماني مرات، الرقم القياسي بعدما تم التصويت على وجوده في التشكيل المثالي للعام 17 مرة، فيما تم اختيار رونالدو 15 مرة وظهر للمرة الأخيرة في التشكيل في عام .2021

وكان جود بلينغهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا أكثر اللاعبين حصولا على الأصوات هذا العام برصيد 11176.

وكسر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هيمنة ريال مدريد ومانشستر سيتي على تشكيلة هذا العام.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين لهذا العام:

حراسة المرمى: البرزيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

مدافعون: الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد) الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) الألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد).

لاعبو الوسط: الإنجليزي جود بلينغهام (ريال مدريد) البلجيكي كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) الألماني توني كروس (ريال مدريد) الإسباني رودري (مانشستر سيتي).

مهاجمون: النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ريال مدريد) البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ب)