 لأول مرة منذ 16 عاما.. حزب ميركل يقترب من المعارضة ويعترف بالهزيمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لأول مرة منذ 16 عاما.. حزب ميركل يقترب من المعارضة ويعترف بالهزيمة

بعد توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في الانتخابات إلى اتفاق أولي لتشكيل الحكومة دون الحزب المسيحي الديمقراطي، خرج رئيس هذا الأخير ليقرّ أن الحزب أضحى قريبا جدا من المعارضة.

CDU Armin Laschet Abgang

حث رئيس حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، التحالف المسيحي الذي يضم إلى جانب حزبه، أيضا الحزب الاجتماعي البافاري على السعي لمزيد من التوافق في ضوء احتمال اشتغال التحالف بالمعارضة على الصعيد الاتحادي وفي ضوء تعدد الانتخابات المحلية التي سيخوضها.

وخلال المؤتمر الاتحادي السنوي لشباب التحالف المسيحي، وهو الحدث المعروف باسم "دويتشلاند تاغ"، قال مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار، في مدينة مونستر اليوم السبت (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021):" يجب أن نقف إلى جانب بعضنا البعض مرة أخرى".

وتعود آخر فترة لم يحضر فيها التحالف المسيحي في الحكومة إلى عهد غيرهارد شرودر الذي تولى حكومتين، قبل أن تصل ميركل إلى المستشارية عام 2005 وتستمر حتى هذا العام.

وأضاف لاشيت أنه يجب السير في مواجهة الخصم السياسي، "وليس ضد بعضنا البعض داخل أسرة التحالف"، مشيرا إلى أن التحالف بصدد القيام بدور المعارضة على الصعيد الاتحادي، وقال إن من المهم على نحو خاص في المعارضة "أن نظهر بشكل مشترك وموحد وأن نشير بأصبعنا بحكمة وذكاء إلى الموضع الذي ترتكب فيه الحكومة المقبلة أخطاء".

ويتزامن ذلك مع إعلان مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أمس الجمعة، في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".

مختارات

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الألمانية وتأكيد تفوق الحزب الاشتراكي الديموقراطي على منافسه المسيحي الديمقراطي، اعترف أرمين لاشيت، بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية.

وأعلن لاشيت تحمله "وحده" المسؤولية عن النتيجة البائسة التي سجلها التحالف المسيحي في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر أيلول/سبتمبر الماضي. وقال: "سجلنا نتيجة مريرة.. لا يمكن تجميل الحديث عن شيء، وأنا أتحمل المسؤولية كرئيس للحزب وكمرشح للتحالف، أتحمل المسؤولية عن المعركة الانتخابية والحملة وليس أي أحد غيري".

ورأى لاشيت أنه يجب أن ينصرف التركيز إلى الانتخابات المحلية بعد تحليل منفتح وصادق لأوجه القصور في" الشخوص" والحملة الانتخابية ومضامينها.

وفي إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المحلية المقررة في أيار/مايو المقبل بولاية شمال الراين ويستفاليا- أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، وهي الولاية التي يترأس لاشيت حكومتها- أكد لاشيت:" يجب أن نبذل كل ما في وسعنا بحيث لا يتكرر مرة أخرى ظهور نفوذ للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر".

وأكد لاشيت أنه يشاطر رئاسة شباب التحالف في تحليلها الخالي من المجاملات للانتخابات "في كل النقاط تقريبا" مشيرا إلى أن الفرص ستلوح مرة أخرى أمام التحالف من خلال  "هذا الصدق وهذا الانفتاح".

يذكر أن نتائج استطلاع للرأي كشفت أن غالبية واضحة من الناخبين الألمان تؤيد الاستقالة الفورية لأرمين لاشيت. حيث أكد معهد "فورزا" لقياس الرأي أن 66% يرون أن من الصواب أن يتخلى لاشيت عن رئاسة الحزب المسيحي.

ع.ا/ه.د (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:46

أحزاب "إشارة المرور" في ألمانيا تتفق على بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي

مواضيع ذات صلة

German politicians Volker Wissing and Christian Lindner of the FDP, together with Annalena Baerbock and Robert Habeck of the Greens, pose for a selfie photograph, in an unknown location September 28, 2021 in this picture obtained from social media. INSTAGRAM @volkerwissing /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

مفاوضات شاقة تجمع الخضر والليبراليين حول تشكيل الحكومة الألمانية 29.09.2021

يجري حزبي الخضر والديمقراطي الحر جلسة مفاوضات يبحثان فيها عن القواسم المشتركة قبل تحديد الحزب الذي سيتحالفون معه لتشكيل الحكومة هل هو الاشتراكي بقيادة شولتس أم التحالف المسيحي بقيادة لاشيت.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.

الانتخابات الألمانية ـ آخر مناظرة بين المرشحين لخلافة ميركل

الانتخابات الألمانية ـ آخر مناظرة بين المرشحين لخلافة ميركل 19.09.2021

سيتابع الألمان مساء اليوم آخر مناظرة تلفزيونية رئيسية بين المرشحين لمنصب المستشارية وذلك قبل أسبوع واحد من توجههم لصناديق الاقتراع، فيما توقع مرشح التكتل المحافظ أرمين لاشيت سباقا متقاربا رغم تأخره في استطلاعات الرأي.