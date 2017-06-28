لأول مرة منذ عقود.. رصد "قرش" ضخم قرب جزيرة إسبانية

ذكر مركز "ألنيتاك" للأبحاث البحرية في إسبانيا يوم الخميس (28 يونيو/حزيران)، أنه تم رصد سمكة قرش بيضاء كبيرة قرب جزر البليار .

وقال ريكاردو ساجارميناجا، مدير المركز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن علماء من المركز في رحلة استكشافية حالياً رصدوا القرش قرب جزيرة كابريرا جنوبي مايوركا. وأضاف أن عشرة من أفراد الطاقم الذين ينتمون إلى خمسة بلدان مختلفة التقطوا صوراً ومقطع فيديو لسمكة القرش. ووصفت صحيفة "دياريو دي مايوركا" رؤية هذا القرش بأنها "تاريخية".

وقال ساجارميناجا: "كانت هناك فرص محتملة لرؤية (مثل هذا القرش) في السنوات الأخيرة لم يتم تأكيدها، لكن هذا هو أول تأكيد علمي لوجود سمكة قرش بيضاء في المياه الإسبانية خلال 30 عاما على الأقل." وقد تداول النشطاء الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمشاركته من موقع مركز" ألنيتاك" على الفيسبوك.

س.م/ (د ب أ)