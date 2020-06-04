 لأول مرة منذ تفشي كورونا.. مصريون عالقون بقطر يعودون لبلادهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2020

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أخبار

لأول مرة منذ تفشي كورونا.. مصريون عالقون بقطر يعودون لبلادهم

بدأت القاهرة مؤخرا في استقبال المئات من المصريين العالقين في قطر، أغلبهم توقفوا عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الدوحة، وذلك في خطوة نادرة رغم استمرار الموقف المصري بمقاطعة قطر.

مصر للطيران، صورة رمزية.

ثلاث آلاف مصري عالق يعودون إلى بلادهم

في أول رحلة ترحيل بين البلدين منذ بدء فيروس كورونا، عادت مجموعة من العمال المصريين العالقين في قطر إلى مصر الاثنين (15 يونيو/ حزيران 2020)، في عملية نادرة، منذ بدء الأزمة الخليجية عام 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ويتعلّق الأمر بـ174 مسافرًا مصريا، أقلعوا من الدوحة، في وقت متأخر الأحد إلى سلطنة عمان ليتم نقلهم بعدها إلى مصر، بحسب وسائل إعلام مصرية، وهو ما أكدته رابطة المصريين في الدوحة عبر صفحتها على فيسبوك، إذ قالت "أقلعت فجر اليوم أولى رحلات إجلاء المصريين من قطر والبقية تأتي تباعا".

وترافق قطع العلاقات بين قطر والدول الأربع مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. لكن تظاهر المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم في الدوحة أمام مبنى سفارة بلادهم المغلقة في الدوحة، دفع السلطات المصرية إلى إعادة التفكير في منع استخدام المجال الجوي.

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وتوجه المسافرون إلى مسقط بعد ذلك تم نقلهم إلى مصر على متن طائرة مصرية، وهذه هي الرحلة الأولى من أصل 18 رحلة جوية استثنائية من مسقط إلى القاهرة لنحو 3000 مصري، كانوا يقطنون في قطر إلى بلادهم، وفق ما أكدته سابقاً وزارة الهجرة المصرية.

وكان المصريون المقيمون في قطر يضطرون سابقا إلى السفر عبر مطارات أخرى للوصول إلى بلادهم، لكن خلافا للسعودية والإمارات والبحرين، لم تلزم القاهرة المصريين المقيمين في قطر بالعودة إلى بلادهم.

وخسر آلاف من العاملين الأجانب وظائفهم في قطر نتيجة الإغلاقات الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة والطيران والضيافة، لكن لم يتمكن كثير منهم من العودة إلى بلدانهم على متن طائرات عادية بعد فرض كثير من البلدان قيودا على حركة السفر في مسعى لاحتواء المرض.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب)

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الإسراع لنجدة تركيا

    بعد أيامٍ من تراجع حاد تعرضت له الليرة التركية، إثر أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وعد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالقيام باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، دعماً للاقتصاد التركي. جاء ذلك في اجتماع عقده مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة.

  • Türkei Verladung von Lebensmitteln, Schiff nach Katar (picture-alliance/Anadolu Agency/C Oksuz)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الدوحة "ترد الجميل" لأنقرة

    الموقف نفسه كان قد حدث بشكلٍ معكوس، عندما وقف أردوغان إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية، في حزيران/ يونيو 2017، بعدما أعلنت 7 دولٍ مقاطعة الإمارة الخليجية، وقتها أرسلت أنقرة سفينة مساعدات، تنقل حوالي 4000 طن من المواد الغذائية للدوحة.

  • Doha Forum in Katar (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "تقارب مصالح"

    هذا التقارب بين أنقرة والدوحة ليس وليد الأزمات الحديثة، إذ يعود إلى مرحلة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، حيث سعت قطر الصّغيرة بمساحتها، الكبيرة بثقلها الاقتصادي، إلى تعزيز نفوذها العربي والعالمي، فوجدت تركيا الساعية إلى إعادة دورها القديم في المنطقة العربية، لتكون الدوحة حليفًا مثاليًا لأنقرة لاستعادة "مكانتها التاريخية".

  • Hassan Nasrallah Fernsehansprache (AP)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "محور الممانعة"

    بعد حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان، وجدت كل من قطر وتركيا مصالحهما في الوقوف إلى جانب ما يعرف باسم "محور الممانعة": حزب الله وإيران وسوريا. حيث كانت قطر تحاول أخذ مكانٍ لها في مواجهة السعودية ومصر، بينما كانت تركيا تبحث عن دورٍ إقليميٍ من بوابة مواجهة إسرائيل.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (picture-alliance/AP Photo/N. Daoud)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    دعم حماس

    في عام 2008 وبعد حرب غزة، أعلن الأتراك صراحةً موقفهم الداعم لحماس، القريبة أيديلوجيا من حزب العدالة والتنمية من جهة، ولمكانتها في "محور الممانعة" من جهةٍ أخرى. هذا الدعم أبعد أنقرة عن الرياض والقاهرة، لكنه قربها من الدوحة، التي ترجمت توحد الرؤية مع أنقرة برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية.

  • Euroasia Marathon Istanbul Maske von Mursi (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    تقارب مع مصر من بوابة الإخوان

    توطدت العلاقات التركية القطرية، مع تقاربهما السياسي في ملف القضية الفلسطينية والشأن العراقي. وتوجَّه اتهامات لقطر وتركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية. وظهر ذلك جلياً مع "الربيع العربي"، ودعم كلا البلدين للرئيس المصري محمد مرسي، الذي خططت قطر وتركيا لاستثمارات كبرى في مصر في عهده، قبل أن يطيح به الجيش.

  • Ahmet Davutoglu in Syrien (dapd)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الملف السوري

    لم يظهر التنسيق والتقارب القطري التركي بشكلٍ أوضح مما ظهر عليه في الملف السوري، حيث تغير موقف البلدين الحليفين السابقين للأسد، وتوجها إلى دعم المعارضة، ومؤتمراتها، وحتى بعض كتائبها المسلحة، كما كان لهما دورٌ كبير في العديد من عمليات تبادل الأسرى بين المعارضة والنظام في سوريا، وصفقات تحرير المخطوفين كصفقة راهبات معلولا، وموظفي الأمم المتحدة.

  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/K. Ozer)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    قاعدة تركية في قطر

    في كانون الأول/ ديسمبر 2014 أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي، تحت مسمى "اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا"، نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة، إضافة لتمركز حوالي 150 عنصرًا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، في قاعدة عسكرية قطرية، قبل إنشاء قاعدة عسكرية تركية دائمة في قطر.

  • Katar Liquid Natural Gas (imago/Photoshot/Construction Photography)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    مكافأة الدوحة لأنقرة

    في تشرين الثاني/ نوفمبرعام 2015، أثبتت العلاقات التركية القطرية مدى متانتها، عندما تدهورت علاقات تركيا مع روسيا، التي كانت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا، بعد إسقاط الطائرة الروسية على حدود سوريا. عندها وافقت قطر على تزويد تركيا بالغاز الطبيعي المسال.

  • Türkei Istanbul Sinan Moschee (Reuters)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الاقتصاد بعد السياسة

    تتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، بالإضافة الى استثمارات في مجالات مختلفة، وتطمح الشركات التركية في الحصول على حصة من حزمة المشروعات، التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بينما تستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا.

  • Katar Erdogan aus Türkei zu Besuch (picture-alliance/abaca/Turkish Presidency/M. Cetinmuhurdar)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    لا مجال لسقوط الحليف!

    أثار تدهور الليرة التركية مخاوف من أزمة اقتصادية في تركيا وقلقاً من تضرر المستثمرين الأجانب وبينهم قطر. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية الى الليرة التركية، دعما لهذه العملة، قبل أن يعلن أمير قطر عن الاستثمارات السخية، لإنقاذ الاقتصاد التركي، والحفاظ على حليفٍ قوي للدوحة. اعداد: راما الجرمقاني


 

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