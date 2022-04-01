 لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف... ألمانيا لا تسجل وفيات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2022

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أخبار

لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف... ألمانيا لا تسجل وفيات بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بل ولم تسجل أي وفاة اليوم بسبب الفيروس منذ أيلول/سبتمبر 2020، في مؤشر إيجابي سيعزز من فرص دحر الفيروس على الأقل في شكله الحالي.

الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في ألمانيا مع بعض الإجراءات الاحترازية

الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في ألمانيا مع بعض الإجراءات الاحترازية

لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2020 لم تبلغ سلطات الصحة في ألمانيا معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض بحالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

مختارات

شنت السلطات الألمانية حملة ضد أعضاء شبكة يمينية متطرفة ومناهضين لسياسات الحد من الجائحة. النيابة العامة وتقارير إخبارية قالت إن الشبكة خططت لشن هجمات والسعي لتدمير "النظام الديموقراطي الألماني"، وكذلك اختطاف وزير الصحة.

ويتضح هذا من بيانات المعهد المحدثة على موقعه الإلكتروني حتى صباح اليوم (الاثنين الثاني من أبريل / نيسان 2022). وقد يطرأ على هذه البيانات تحديثات في وقت لاحق اليوم.

وكانت آخر مرة لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد في 21 أيلول/ سبتمبر 2020.

وواصل معدل الإصابة الأسبوعي تراجعه اليوم الاثنين. وبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، حاليا 5.639، مقابل 4.666 حالة أمس الأحد، و8.790 حالة قبل أسبوع، و5.1531 حالة قبل شهر. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4032 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 ألفا و84 حالة يوم الاثنين الماضي.

 وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 24 مليونا و813 ألفا و817 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن الكثير من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

ح.ز/خ.س (د ب أ)

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  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

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    "انه سحر!" هكذا ستعبر عن المنظر عندما تتجول في شوارع مدينة بون القديمة، حيث تبدو كثافة اللون الوردي للزهور وهو يتغير أيضًا بمرور الوقت ليرسم لوحة فنية رائعة للمدينة.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    تدفق السياح

    يتدفق السياح، وخاصة من البلدان الآسيوية مثل اليابان، على مدينة بون القديمة لالتقاط أجمل الصور ويصورون فيديوهات عن مناظر شارع الكرز. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بمشاهد جميلة من زهور أشجار الكرز ببون.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    منذ أكثر من قرن

    وقد غرست هذه الأشجار التي تزين المدينة وتضيف ألقاً خاصاً على كل زاوية تطل عليها، عند بناء المدينة القديمة المحيطة، أي منذ أكثر من قرن.

  • Bonn | Kirschblüte

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    300 شجرة كرز

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عددا هائلا من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Bonn | Kirschblüte

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    مهرجان أزهار الكرز

    بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.


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تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا  

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