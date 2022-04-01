لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف... ألمانيا لا تسجل وفيات بكورونا

لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2020 لم تبلغ سلطات الصحة في ألمانيا معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض بحالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

ويتضح هذا من بيانات المعهد المحدثة على موقعه الإلكتروني حتى صباح اليوم (الاثنين الثاني من أبريل / نيسان 2022). وقد يطرأ على هذه البيانات تحديثات في وقت لاحق اليوم.

وكانت آخر مرة لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد في 21 أيلول/ سبتمبر 2020.

وواصل معدل الإصابة الأسبوعي تراجعه اليوم الاثنين. وبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، حاليا 5.639، مقابل 4.666 حالة أمس الأحد، و8.790 حالة قبل أسبوع، و5.1531 حالة قبل شهر. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4032 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 ألفا و84 حالة يوم الاثنين الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 24 مليونا و813 ألفا و817 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن الكثير من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

ح.ز/خ.س (د ب أ)

