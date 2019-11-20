لأول مرة.. مصر بطلة لأمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما

توج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).
وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.
مصطفى محمد وناصر ماهر يحتفلان مع المدرب شوقي غريب، الذي فاز بلقب أفضل مدرب بالبطولة الأفريقية تحت 23 عاما.
كان كلا المنتخبين، مصر وكوت ديفوار قد تأهلا إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حينما فاز الأول على جنوب أفريقيا 3 / صفر، وفاز الثاني على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 2/2، ولحق بهما منتخب جنوب أفريقيا بعد اقتناصه المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح في وقت سابق من اليوم الجمعة.
واحتفت الجماهير المصرية ووسائل الإعلام المصرية بالفريق الشاب الذي عوض إخفاق المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر في حزيران/يونيو وتموز/ يوليو 2019 بعدما أطاح به نظيره الجنوب أفريقي حينها وليفشل محمد صلاح وزملاؤه في مواصلة المسعى إلى لقب ثامن في البطولة.
وهنأ الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، المنتخب على البطولة، وكتب عبر حسابه بـ"تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".
وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية في البطولة. ففاز قائد المنتخب رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة. وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقي غريب جائزة أفضل مدرب في البطولة.
محمد مجدي/ ص.ش
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