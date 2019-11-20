 لأول مرة.. مصر بطلة لأمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 22.11.2019

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رياضة

لأول مرة.. مصر بطلة لأمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما

بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب الأولمبي المصري يتوج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الإيفواري. وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية في البطولة.

Africa Cup U23 - Ägypten - Elfenbeinküste (Reuters/M. Abd El Ghany)

رمضان صبحي قائد منتخب مصر يرفع كأس الأمم الأفريقية لمنتخبات تحت 23 عاما

توج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة. 

Africa Cup U23 - Ägypten - Elfenbeinküste (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

مصطفى محمد وناصر ماهر يحتفلان مع المدرب شوقي غريب، الذي فاز بلقب أفضل مدرب بالبطولة الأفريقية تحت 23 عاما.

كان كلا المنتخبين، مصر وكوت ديفوار قد تأهلا إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حينما فاز الأول على جنوب أفريقيا 3 / صفر، وفاز الثاني على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 2/2، ولحق بهما منتخب جنوب أفريقيا بعد اقتناصه المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح في وقت سابق من اليوم الجمعة.

واحتفت الجماهير المصرية ووسائل الإعلام المصرية بالفريق الشاب الذي عوض إخفاق المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر في حزيران/يونيو وتموز/ يوليو 2019  بعدما أطاح به نظيره الجنوب أفريقي حينها وليفشل محمد صلاح وزملاؤه في مواصلة المسعى إلى لقب ثامن في البطولة.

وهنأ الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، المنتخب على البطولة، وكتب عبر حسابه بـ"تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".

وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية في البطولة. ففاز قائد المنتخب رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة. وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقي غريب جائزة أفضل مدرب في البطولة. 
   محمد مجدي/ ص.ش

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  • Mohamed Salah (picture-alliance/Photoshot)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

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    في المقابل، لم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود، وتأكد أنه يتخلص بعد من تبعات الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع في نهائي أبطال أوروبا حين واجه فريقه ليفربول الفائز بلقب البطولة الأوروبية ريال مدريد.

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (Reuters/M. Abd El Ghany)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    الخيبة تسيطر على القلوب!

    بعد ساعة من عمر المباراة باتت الخيبة تسيطر على مشجعي المنتخب المصري، وتسللت قناعة لديهم بأن الحظ خانهم.

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/P. Olivares)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    صلاح يكسر "لعنة" عبد الغني

    رغم ذلك، الهدف الذي أحرزه مو صلاح من ضربة جزاء والذي كان الهدف الأول له في هذه البطولة، وظفه المصريون للحفاظ على حس النكتة بداخلهم، إذ اعتبروه أنه "سيرحمهم" من الهدف "الأسطورة" لمجدي عبد الغني. وأوردت قناة "دي إم سي" الرياضية عبر "تويتر"، "محمد صلاح ينهي أسطورة مجدي عبد الغني، مع صورة لصلاح وعلى رأسه تاج ملكي، فيما عنون موقع "في الغول": "انكسرت اللعنة".

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    هدف مجدي عبد الغني!

    ومجدي عبد الغني أحرز هدفا سجله من ركلة جزاء في مرمى بولندا (1-1) في كأس العالم 1990، وكان الوحيد للفراعنة في ثلاث مباريات خلال مشاركتهم الأخيرة في المونديال. ويقول عبد الغني عن نفسه إنه "الوحيد الذي سجل هدفا في كأس العالم". وهذا غير صحيح، لأن عبد الرحمن فوزي سبقه بهدفين في مرمى المجر (2-4) في مونديال ايطاليا 1934.

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت!"

    الممثل الكوميدي محمد هنيدي غرد قبل مباراة روسيا "يارب وفقنا، لو مش عشان الـ100 مليون، يبقى عشان كابتن مجدي عبد الغني، عشان 28 سنة عاشهم جيلنا جيل التسعينات، وهو بيتذل (يذل) كل يوم وكل ساعة من الكابتن". بعد النتيجة المخيبة، كتب هنيدي "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت.. بس قدر الله وما شاء فعل".

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/F. Bensch)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    المنتخب الروسي يفاجئ الروس أنفسهم

    لكن الفرحة انتقلت إلى الروس، وانطلق الآلاف بسيارات في شوارع موسكو، بينما امتلأ الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية على آخره. وكانت التوقعات مخالفة تماما إذ كان أصحاب الأرض لا يتوقعون لمنتخب بلادهم أكثر من دور المجموعات، فباتوا في صدارة المجموعة بمجموع ثمانية أهداف مقابل هدف دخل شباكهم.


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