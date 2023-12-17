لأول مرة.. مرشح عن "البديل" يفوز بمنصب عمدة مدينة ألمانية

لأول مرة، يفوز مرشح عن حزب "البديل" اليميني الشعبوي بمنصب عمدة مدينة ألمانية. وفاز تيم لوخنر بالجولة الثانية من التصويت في بيرنا بولاية سكسونيا بنسبة 38.5 بالمئة من الأصوات. فكيف تم إعلان فوزه رغم حصوله على أقل من 50%؟

في سابقة هي الأولى من نوعها، فاز مرشح لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في انتخابات لشغل منصب العمدة في إحدى المدن الألمانية.

وأعلنت سلطات مدينة بيرنا أقصى شرقي ألمانيا على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد (17 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أن مرشح الحزب اليميني الشعبوي، تيم لوخنر، نجح في الجولة الثانية من التصويت بعد حصوله على 5ر38% من جملة الأصوات.

وتقع مدينة بيرنا في ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا. وتجدر الإشارة إلى أن لوخنر (53 عاما) لا ينتمي إلى حزب لكنه ترشح في هذه الانتخابات لصالح حزب "البديل".

وجاء في المركز الثاني بعد لوخنر، مرشحة الحزب المسيحي الديمقراطي، كاترين دولينغر-كنوت، التي حصلت على نحو 31,4% ثم المرشح المستقل رالف تيله الذي حصل على نحو 30,1% والذي خاض الانتخابات مرشحا عن حزب "الناخبون الأحرار".

وكان لوخنر وتيله عضوين سابقين في الحزب المسيحي. وقالت إدارة المدينة إن نسبة المشاركة في هذه الجولة بلغت 53,8% مقابل 50,4% في الجولة الأولى.

وكان تيم لوخنر، الذي يعمل فنيا فى مجال الترميم، حصل على النسبة الأعلى من الأصوات في الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت في السادس والعشرين من الشهر الماضي في المدينة التي يقارب عدد سكانها 40 ألف نسمة.

عمدة للمدينة بأصوات 6541 ناخبا

وقال توماس بارش من استوديو القناة الثانية الألمانية العامة "ZDF": "في ولاية سكسونيا، يتم احتساب الأغلبية البسيطة". وبما أن كاترين دولينغر-كنوت ورالف تيله لم يقر أي منهم الانسحاب في الجولة الثانية، أصبح لوخنر الآن "الثالث الضاحك". فتم انتخابه عمدة بأغلبية 6541 صوتًا فقط.

وقبل فوز لوخنر بمنصب العمدة في هذه الانتخابات، كان حزب البديل فاز بمنصبين سياسيين مهمين في البلديات الألمانية حيث كان روبرت زيسلمان فاز في حزيران/يونيو الماضي بأول رئاسة لدائرة ألمانية في ولاية تورينغن، وفي آب/أغسطس الماضي فاز هانز لوت بأول منصب رئيس لبلدية في ألمانيا في ولاية سكسونيا-آنهالت.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)