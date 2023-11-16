لأول مرة في تاريخه.. المغرب إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين!

حجز المنتخب المغربي تحت 17 عامًا بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وفي أول مشاركة له، عندما تغلب على إندونيسيا المضيفة (3-1) يوم الخميس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.



وسجل أهداف المغرب كل من مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني أنس العلوي، ومدافع أكاديمية محمد السادس عبد الحميد أيت بودلال، ولاعب وسط لوهافر الفرنسي محمد الحموني.

وصعد المنتخب المغربي إلى دور الستة عشر بتصدره المجموعة الأولى بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة، ولحق به منتخب الإكوادور الذي حل ثانيًا برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، بينما حل منتخب إندونيسيا في المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع منتخب بنما. وعوّض ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي خسارته أمام الإكوادور(0-2) في الجولة الثانية بعدما افتتح مشواره بفوز على بنما بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.

ويلعب "أشبال الأطلس" في ثمن النهائي مع ثالث أحد المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، فيما تلعب الإكوادور مع ثانية المجموعة الثالثة. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.



وكانت البطولة مقرّرة أصلًا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد. واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في حزيران/يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 القاب من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، أ ف ب)