 لأول مرة في اليمن...طلاب يستطيعون تدوير زيوت السيارات بأقل تكلفة؟ | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

لأول مرة في اليمن...طلاب يستطيعون تدوير زيوت السيارات بأقل تكلفة؟

فريق من الطلاب اليمنيين ينجح في إعادة تدوير زيوت المحركات، حماية للبيئة في اليمن وتشجيعا للصناعات اليمنية. فكيف استطاع هؤلاء الطلاب بإمكانيات بسيطة تدوير الزيوت بالجودة العالمية نفسها وبأقل تكلفة؟

مشاهدة الفيديو 01:58

المزيد من المركز الإعلامي

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم 10.02.2022

فرض إلزامية التطعيم على طواقم التمريض

فرض إلزامية التطعيم على طواقم التمريض 10.02.2022

اللقاحات المختلفة – ما هي مزاياها وعيوبها؟

اللقاحات المختلفة – ما هي مزاياها وعيوبها؟ 10.02.2022

جائحة كورونا: جنوب إفريقيا تنتج لقاحها الخاص

جائحة كورونا: جنوب إفريقيا تنتج لقاحها الخاص 10.02.2022

المزيد DW الأخبار

تعزيزات عسكرية غربية على حدود حلف الناتو، تحسباً لغزو روسي محتمل لأوكرانيا

تعزيزات عسكرية لحلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا. 10.02.2022

يفتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته 72 أعماله بعرض عالمي أول لفيلم بيتر فون كانت للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون

تنظيم مهرجان برلينالي السينمائي رغم إجراءات كورونا 10.02.2022

هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد 19

هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد 10.02.2022

التغيرات المناخية تدمر الشعاب المرجانية في جزر المالديف

التغير المناخي يدمر الشعاب المرجانية في جزر المالديف 10.02.2022

اقرأ أيضا

A female cheetah, in the zoo in Sanaa, was caught during an attempt to smuggle out of the country. July 2021

اليمن ـ حيوانات مهددة بالانقراض ضحية الحرب والإهمال وعدوانية الإنسان 31.07.2021

في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.