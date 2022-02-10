لأول مرة في اليمن...طلاب يستطيعون تدوير زيوت السيارات بأقل تكلفة؟

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فريق من الطلاب اليمنيين ينجح في إعادة تدوير زيوت المحركات، حماية للبيئة في اليمن وتشجيعا للصناعات اليمنية. فكيف استطاع هؤلاء الطلاب بإمكانيات بسيطة تدوير الزيوت بالجودة العالمية نفسها وبأقل تكلفة؟
في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.
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