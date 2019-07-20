 لأول مرة في السعودية، أحد أفراد الأسرة الحاكمة وزيرا للطاقة..ماذا يتغير؟ | أخبار | DW | 08.09.2019

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أخبار

لأول مرة في السعودية، أحد أفراد الأسرة الحاكمة وزيرا للطاقة..ماذا يتغير؟

في سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية عُيّن أحد أفراد الأسرة الحاكمة وزيرا للطاقة في المملكة. فما الذي يمكن أن يتغير في سياسة السعودية؟

Saudi-Arabien neuer Energieminister Abdulaziz Bin Salman (picture-alliance/AP/I. Leal)

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد

هي المرة الأولى يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد صدر الليلة الماضية (السبت/ الأحد) أمر ملكي صدر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان، وزيرا للطاقة بدلا من خالد الفالح. والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.

يقول محللون إن من غير المتوقع أن يغير الأمير عبد العزيز بوصفه محنكا في صنع سياسة أوبك، السياسة النفطية للسعودية بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق. 

وعُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات. ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر دائما إليه على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.

وتقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.

ويضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قطاع الطاقة في قلب التغييرات التي يسعى لإحداثها ضمن ما يعرف بخطته "رؤية المملكة السعودية 2030" وتتضمن تقليص إعتماد الإقتصاد السعودي على البترول.

ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قرار إعفاء الوزير الفالح بعد أقل من أسبوع من إعفائه من منصبه كرئيس لشركة أرامكو عملاق قطاع الطاقة السعودي، وتعيين الأمير عبد العزيز  بـ"التحوّل المفاجئ".

ومن صدف التاريخ أن الأمير عبد العزيز ولد في عام 1960 تاريخ إنشاء وزارة الطاقة. وهو الإبن الرابع للملك سلمان ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري ( توفيت سنة 2011).

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وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة، وهم عبد الله الطريقي والدكتور أحمد زكي يماني والدكتور هشام بن محيي الدين ناظر، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وكان آخرهم المهندس خالد الفالح.

وفي الشهر الماضي أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة. وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

وأُعفي الفالح أيضا في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيسا جديدا لأرامكو.

وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يوميا معظم 2019 وهو ما يقل عن مستوى انتاجها المستهدف في أوبك. وساعد الفالح في التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

م.س/و.ب ( رويترز، أ ف ب)

  • Billionär Al-Waleed Bin Talal bin Abdulaziz al Saud (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    الأمير الوليد بن طلال

    رجل أعمال في الثانية والستين من العمر، وهو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود. يملك 95 بالمئة من أسهم شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمارات عالمية تملك فنادق وأسهما في الكثير من الشركات العالمية بينها شبكة التواصل تويتر (4.9 بالمئة) وعملاق التكنولوجيا أبل (5 بالمئة)، وتقدر مجلة فوربس ثروته بـ 17 مليار دولار، ليتصدر قائمة الأغنياء العرب، ويأتي في المرتبة 45 عالمياً.

  • Prinz Miteb bin Abdullah (Reuters/P. Wojazer)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    الأمير متعب بن عبدالله

    ابن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، يبلغ الرابعة والستين من العمر وأُقيل من منصبه كقائد للحرس الوطني، كما أنه كان عضواً سابقاً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية في المملكة. تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة فريق أول ركن. باعتقاله تم استبعاد آخر عضو في فرع الملك الراحل عبد الله كان لا يزال يشغل منصبا مهما في هيكل السلطة.

  • Saudi-Arabien Riad König Philippe Belgien Turki bin Abdullah al-Saud (R) (Ausschnitt) (picture-alliance/dpa/SPA)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    الأمير تركي بن عبدالله

    ابن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله والأمير السابق لمنطقة الرياض، في الخامسة والأربعين من العمر. حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية وماجستير في الدراسات الإستراتيجية من جامعة ويلز في بريطانيا. وبعد إعفائه من منصبه تم توقيفه بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في إرساء مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر أوغير مباشر.

  • Saudi-Arabien Wirtschaftsminister Adel Fakih (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    عادل فقيه

    وزير الاقتصاد والتخطيط، وكان في وقت من الأوقات في قلب الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقت في المملكة. يبلغ الستين من العمر. كان رئيس البلدية السابق لمدينة جدة وتسلم في السابق وزارة العمل بالإضافة لتكليفه بوزارة الصحة. تم اعتقاله بعد ساعات على إعفائه من منصبه، بتهم تتعلق بالفساد وقبول الرشى وبكارثة سيول جدة عام 2009 التي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا.

  • Saudi Arabien Ibrahim Al-Assaf (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    إبراهيم العساف

    وزير مالية سابق يبلغ الثامنة والستين من العمر، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو في أمريكا. وهو عضو مجلس إدارة شركة أرامكو (شركة النفط العربية الأمريكية) السعودية، كما أنه مثّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في ألمانيا.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    وليد بن إبراهيم

    رجل أعمال وإعلامي سعودي من مواليد 1962، درس وتأهل في مجال الإعلام في الولايات المتحدة وهو أخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، ويملك شركة "أم بي سي" إحدى أكبر شبكات التلفزيون في العالم العربي، حيث تم إيقافه بعدة تهم تتعلق بالفساد.

  • Saudi-Arabien Prinz Mohammad bin Salman al-Saud (picture-alliance/AA/Bandar Algaloud/Saudi Royal Council)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    حملة ضد الفساد!

    جاءت حملة التوقيفات بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين. ومُنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وتجميد الأصول، في خطوة اعتبرها محللون إجراء استباقيا من قبل الأمير لاستبعاد شخصيات قوية من طريقه غلى تولي العرش. إعداد: محي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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