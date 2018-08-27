 لأول مرة... ″عين صناعية″ تُعيد البصر للمكفوفين! | عالم المنوعات | DW | 04.09.2018

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منوعات

لأول مرة... "عين صناعية" تُعيد البصر للمكفوفين!

قد تكون فكرة استعادة النظر ضربا من الخيال بالنسبة لكثيرين، إلا أن الأمل ما يزال موجودا عند بعض الباحثين الذين عملوا على تطوير مستقبلات ضوئية تمهد لابتكار عين صناعية.

04.12.2013 DW Fit und gesund Augen

للمرة الأولى على الإطلاق، طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مجموعة كاملة من مستقبلات الضوء المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة والمثبتة على جسم كروي، مما يفسح المجال أمام ابتكار "عين صناعية" يمكنها أن تساعد العميان على استعادة البصر وكذلك مساعدة ضعاف البصر على تحسين قدرتهم على الرؤية.

وقال الباحث مايكل ماك ألباين من جامعة مينسوتا الأمريكية: "لقد كنا دائما نعتقد أن العين الصناعية هي فكرة خيالية، ولكننا الآن اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من إمكانية تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع بفضل تقنيات الطباعة المجسمة".

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طباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية!

فريق الدراسة، استخدم طابعة ثلاثية الأبعاد لصناعة رقائق إلكترونية على سطح منحني باستخدام ذرات من الفضة، ثم استخدموا مواد بوليمارية من أشباه الموصلات لطباعة الأقطاب الضوئية التي يمكنها تحويل الضوء إلى إشارات كهربائية. واستغرقت العملية برمتها حوالي ساعة واحدة.

ونقل موقع "تك إكسبلور" المتخصص في الأبحاث العلمية عن ماك ألباين قوله: "إن أكثر ما أثار دهشته من هذه التجربة العلمية هو درجة فعالية أشباه الموصلات المصنوعة بطريقة الطباعة الثلاثية في تحويل الضوء إلى كهرباء، والتي وصلت نسبتها إلى 25 بالمائة".

وذكر أن الخطوة التالية هي صنع نموذج أولي من العين الصناعية مع تزويدها بعدد أكبر من مستقبلات الضوء بحيث تكون أكثر فعالية، مشيرا إلى أن فريق الدراسة يبحثون على طريقة للطباعة على مواد لينة بحيث يمكن زرعها فعليا داخل العين البشرية. ويقول ماك ألباين إن هذه التجربة تحمل طابعا شخصيا بالنسبة له، موضحا أن والدته تبصر بعين واحدة، وكلما تحدث معها بشأن تجربته، تسأله: "متى سوف تطبع لي عينا صناعية؟".

 

م.م/ ط.أ

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