لأول مرة .. سينما خارجية في المدينة المنورة

تطلق الهيئة العامة للترفيه السعودية يوم 22 شباط / فبراير المُقبل مشروع "هوى” الترفيهي بالمدينة المنورة، والذي يستمر لمدة ستة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن مدير المشروع محمد عزي قوله إن مشروع "هوى” يمثل إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وسيكون موقعه على امتداد طريق علي بن أبي طالب "الدائري الثالث” على مساحة 65 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن المشروع سيضم مناطق مختلفة تشتمل على مطاعم وكافيهات بعدد إجمالي 32 ، بالإضافة إلى المسرح أغورا، ومنطقتي السكيتنغ وألعاب التحديات بعدد 15 لعبة مختلفة.
وبيّن عزي أن المشروع سيشتمل كذلك أربعة ملاعب بادل، وسينما خارجية لأول مرة بطاقة استيعابية 150، ومنطقة كبار الشخصيات، والقرية العالمية بعدد 250 نقطة بيع، إلى جانب عروض متجولة يومية بحضور فرق عالمية، ومنطقة ذا سبيس لعمل معارض وأنشطة مختلفة أثناء المشروع.
ر.ض
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
جائزة السعودية الكبرى
أصبحت المملكة بالفعل معقلاً لرياضة المحركات في المنطقة، فإضافة إلى جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا وان"، تنظم المملكة المحافظة بطولة العالم «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية و"رالي دكار" وغيرها من الفعاليات.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
كأس السوبر الإسباني
بات على جماهير كأس السوبر الإسباني السفر إلى السعودية لتشجيع فرقهم. وهكذا كان الأمر في نسخة 2019 و2021 وسيمتد إلى غاية 2029 موعد انتهاء العقد المبرم مع "لا ليغا" (الدوري الإسباني).
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
كأس السوبر الإيطالي
"سوبر كوبا" بطولة أخرى فازت بتنظيمها السعودية في عام 2019. وفي الموسم الذي سبقه تنافست الأندية الإيطالية في إطار هذه البطولة على ملعب العاصمة القطرية الدوحة وقبل ذلك في شنغهاي الصينية.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
قمة الكبار
منذ مدة طويلة يعرض منتخب السامبا المشاركة في المباريات الودية مقابل الحصول على أموال ضخمة. وفي عامي 2018 و2019 نجحت السعودية في تنظيم مبارتين جمعتا بين المنتخبين البرازيلي ونظيره الأرجنتيني.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
رالي دكار
بعد عشر سنوات في جنوب أمريكا، وبموجب عقد لخمس سنوات، انتقل في عام 2020 سباق "رالي الصحراء" أو ما يعرف بـ"رالي دكار" إلى السعودية، ما منح التظاهرة الرياضية استقرارا ماليا بعدما كانت مهددة بالتوقف.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
رياضة الغولف
بطولة السعودية الدولية للغولف باتت من أهم بطولات هذا النوع من الرياضة. ففي نسخة العام الماضي وصل العديد من اللاعبين البارزين إلى المملكة بمن فيهم حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2020 "برايسون ديشامبو"، و"كيفن نا" الفائز خمس مرات ببطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) إلى جانب أسماء أوروبية بارزة.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
المصارعة
منذ 2014 تنظم السعودية مسابقات المصارعة تحت لواء الاتحاد الدولي للمصارعة (Wrestling-Events )، في خطوة فجرت حينها جدلا كبيرا. ومنذ عام 2019 بامكان الجمهور السعودي متابعة المواجهات النسائية. كما يمكن للسيدات مشاهدة هذه المواجهات من مدرجات القاعة، لكنهن بحاجة إلى رفيق.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
بطولة الشطرنج
بطولة الشطرنج كانت تظاهرة مهمة، فقد رافقها جدل كبير بعد منع رياضيين إسرائيليين وقطريين وإيرانيين من الحصول على تأشيرة الدخول، وفتاوى رجال الدين بـ "بطلان" التظاهرة، إلى جانب أن البطولة كشفت عن واقع حقوق المرأة في المملكة. عوامل جعلت التظاهرة مثالا حيّا لمتلازمة احتكاك الدين والتقاليد والأزمات الإقليمية مع الطموح الرياضي والرغبات السياسية في مملكة تشهد بوادر انفتاح اجتماعي بوتيرة متسارعة.
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في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!
Newcastle United
الهوس الرياضي لا يقتصر على الداخل السعودي فقط، بل إن نادي نيوكاسل الإنجليزي بات منذ خريف العام الماضي مملوكا من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل نحو 350 مليون جنيه استرليني. وينظر إلى هذا الصندوق على أنه منفصل على الدولة، بالرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسه. وردّاً على الانتقادات، شدد النادي بأن الصندوق السعودي لا يتدخل في إدارته.