 لأول مرة .. سينما خارجية في المدينة المنورة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.01.2023

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منوعات

لأول مرة .. سينما خارجية في المدينة المنورة

"مشروع هوى" الترفيهي الذي ستطلقه الهيئة العامة للترفيه السعودية في المدينة المنورة الشهر القادم سيضم مناطق مختلفة تشتمل على مطاعم وكافيهات وسينما خارجية لأول مرة. المزيد من التفاصيل:

Saudi Arabien | Kino in Riad

صورة من الأرشيف

تطلق الهيئة العامة للترفيه  السعودية   يوم 22 شباط / فبراير المُقبل مشروع "هوى” الترفيهي بالمدينة المنورة، والذي يستمر لمدة ستة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن مدير المشروع محمد عزي قوله إن مشروع "هوى” يمثل إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وسيكون موقعه على امتداد طريق علي بن أبي طالب "الدائري الثالث” على مساحة 65 ألف متر مربع.

وأشار  إلى أن المشروع سيضم مناطق مختلفة تشتمل على مطاعم وكافيهات  بعدد إجمالي 32 ،  بالإضافة إلى المسرح أغورا، ومنطقتي السكيتنغ وألعاب التحديات بعدد 15 لعبة مختلفة.

وبيّن عزي أن المشروع سيشتمل كذلك أربعة ملاعب بادل، وسينما خارجية لأول مرة بطاقة استيعابية 150، ومنطقة كبار الشخصيات، والقرية العالمية بعدد 250 نقطة بيع، إلى جانب عروض متجولة يومية بحضور فرق عالمية، ومنطقة ذا سبيس لعمل معارض  وأنشطة مختلفة  أثناء المشروع.

ر.ض

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