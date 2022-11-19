لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية يُظهر ابنته للعلن أثناء إطلاق صاروخ

في صور لافتة للأنظار نشرت اليوم السبت (19/11/2022) أظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ابنته للعالم للمرة الأولى. وظهرا في الصور وكل منهما يمسك بيد الآخر قبل إطلاق أكبر صاروخ باليستي .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم أن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاورخ هواسونغ-17 الباليستي العابر للقارات أمس الجمعة.

وفي خطوة نادرة جدا، قالت الوكالة إن كيم توجه "مع ابنته وزوجته المحبوبتين" إلى موقع إطلاق الصاروخ. ويظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم مبتهجا يسير أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة بيضاء وتنتعل حذاءً أحمر.

وكان وجود ابنة كيم إضافة مفاجئة لعملية الإطلاق إذ لم يتم تأكيد وجودها علناً من قبل. ويقول محللون إن ظهورها المفاجئ يثير احتمال انتقال زعامة الدولة الشمولية إلى جيل رابع من عائلة كيم.

ولم تذكر الوكالة اسم الفتاة التي ترتدي في الصور معطفاً أبيض اللون وتمسك بيد والدها وهما ينظران إلى الصاروخ الضخم.

وقال مايكل مادن الخبير في شؤون زعامة كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ابنة كيم جونغ أون في مناسبة عامة. هذا أمر له مغزى كبير ويمثل درجة معينة من الارتياح من جانب كيم جونغ أون لدرجة أن يظهر ابنته في العلن بهذه الطريقة".

وقالت جيني تاون من مؤسسة (38 نورث) للأبحاث المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية ومقرها واشنطن إن اصطحاب كيم لابنته عند إطلاق الصاروخ ونشر صورهما وهما يتابعان الإطلاق يوحي بأنه بصدد الاستجابة للضغوط الرامية لابطاء برامج الأسلحة والعودة للمفاوضات.

ويقول خبراء إن من المتوقع أن يكون لدى كيم ثلاثة أولاد، ابنتان وابن واحد. ويعتقد بعض المراقبين أن أحدهم ظهر في مقاطع مصورة لاحتفالات العطلة الوطنية في سبتمبر/أيلول.

وفي 2013 قال لاعب كرة السلة الأمريكي المعتزل دينيس رودمان إن كيم رزق "بطفلة" اسمها جو آي. وبعد قيامه برحلة إلى كوريا الشمالية في ذلك العام أبلغ رودمان صحيفة الغارديان أنه قضى وقتا مع كيم وأسرته وحمل الطفلة.

وقال مادن إن جو آي يقدر عمرها بنحو 12 أو 13 عاماً وهو ما يعني أنها ستستعد خلال أربع أو خمس سنوات للالتحاق بالجامعة أو الانضمام إلى الخدمة العسكرية.

وأضاف "سيشير ذلك إلى أنه سيجري تعليمها وتدريبها لتولي الزعامة - قد يكون ذلك إعداداً لها لتولي مركز القيادة المركزية أو ربما تصبح مستشارة وفاعلة من خلف الكواليس مثل عمتها".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)