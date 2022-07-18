لأول مرة.. رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب

يزور رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي المغرب اليوم الإثنين (18 تموز/يوليو 2022)، في أول زيارة علنية على هذا المستوى بين البلدين اللذين رفعا مستوى العلاقات بينهما عام 2020 في إطار حملة دبلوماسية أمريكية. وبينما توضح إسرائيل أن زيارة كوخافي تأتي في إطار التعاون الدفاعي الناشئ مع المغرب، تحاول الرباط التوسط من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريغادير جنرال ران كوخاف لتلفزيون "واي نت" : "من بين الموضوعات التي ستُناقش (في المغرب) هذا الأسبوع تبادل المعارف والتدريب، القدرة على التدريب معًا في مناورات مشتركة، تطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما بخصوص الأسلحة أيضًا". ولم يصدر تعليق فوري من الرباط.

وجاء التقارب المغربي مع إسرائيل في أعقاب اتفاق تطبيع مع الإمارات والبحرين، وهي اتفاقيات تأتي في إطار سعى واشنطن لتوثيق التعاون بين حلفائها لتعويض صعود إيران، ويطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام".

وأقامت إسرائيل والمغرب علاقات منخفضة المستوى في التسعينات، لكن تم تعليقها بعد اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية" عام 2000. ونجم عن تحديث العلاقات عام 2020، والذي لا يزال دون التطبيع الكامل، زيارات مباشرة بين البلدين ومجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي لرويترز في مقابلة بخصوص العلاقات مع المغرب: "ليس كل شيء يتعلق بالأمن... هناك اهتمامات تجمعنا ونشترك فيها". ونسبت ميخائيلي الفضل للمغرب في التوسط في اتفاق لفتح معبر حدودي بشكل دائم من الأردن إلى الضفة الغربية، وهو أمر مهم لحركة المرور الفلسطينية، وقالت إنها تجري محادثات مع الرباط بخصوص مشاريع أخرى للبنية التحتية.

وقالت ميخائيلي: "المغرب هو اللاعب القادر على جمع الكل معا وتخفيف المصاعب التي يواجهها الجميع مهما كانت المسألة... لديهم طريقة للتحدث مع الجميع تجعلهم يلتفون حول الطاولة ويتعاونون".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استضاف وحدة كوماندوز مغربية في تدريبات متعددة الجنسيات في تموز/يوليو 2021، وأقام علاقات عسكرية مباشرة مع الرباط في آذار/ مارس 2022، واستضاف الشهر الماضي ضباطا مغاربة كبارًا للاتفاق على برنامج عمل مشترك لمدة عام.

ع.خ/م.ع.ح (رويترز)