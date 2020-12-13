 لأول مرة .. بوتين يهنئ بايدن ويبدي استعداده للتعاون معه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2020

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لأول مرة .. بوتين يهنئ بايدن ويبدي استعداده للتعاون معه

بعد فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الرئيس الروسي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب معربا عن استعداده "للتفاعل والتواصل" معه. وبايدن يشنّ أقوى هجمة ضد دونالد ترامب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لأول مرة الرئيس الروسي بوتين يهنئ جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن الكرملين الثلاثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بانتصاره في الانتخابات، في خطوة أعقبت فوز الديمقراطي بايدن بغالبية أصوات المجمع الانتخابي الذي يحدد رسميا من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وسبق للكرملين أن أعلن انتظار صدور النتائج الرسمية للانتخابات للقيام بهذه الخطوة، في حين سارعت دول أخرى بتهنئة بايدن بما في ذلك الصين. 

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لم يتم التصويت لصالح مشروعي قانون كان قد تقدما بهما ديمقراطيان وجمهوري لأجل وقف بيع الأسلحة للإمارات، وذلك بعد تهديد ادارة ترامب بنقضها، في وقت يستمر فيه أعضاء من الحزب الجمهوري في معركة محاولة نقض فوز جو بايدن بالرئاسة.

أكدت عدة مصادر متطابقة أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي أشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط في عهد الرئيس باراك أوباما، ليكون أول أمريكي من أصول إفريقية يقود الجيش الأمريكي.

يصوت أعضاء الهيئة الناخبة الأمريكية اليوم لتأكيد فوز جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة، في إجراء شكليّ في الظروف العادية، غير أنه يتخذ هذه السنة بعدا استثنائيا إذ لا يزال دونالد ترامب يرفض بتعنّت الاعتراف بهزيمته.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في بيان مخاطبا الرئيس الأمريكي المنتخب: "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وأضاف الكرملين "يتمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق وعبّر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتان تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكنهما المساعدة، رغم خلافاتهما، في حلِّ العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم".

بايدن يهاجم ترامب

من جهته شنّ جو بايدن مساء الإثنين هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس المنصرف دونالد ترامب داعيا إياه بقبول نتائج الانتخابات، والكفّ عن "عدم احترام إرادة الشعب" وسيادة القانون والدستور.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية التصويت في المجمع الانتخابي، قال بايدن "هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

وقال الرئيس المنتخب إنّ "شعلة الديموقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أنّ ما من شيء - ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة - بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة".

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بايدن يعيّن فريقه الاقتصادي

يذكر أن كاليفورنيا، الولاية التي بها أكبر تعداد للسكان وتملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي،ذهبت جميع أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر/ تشرين الثاني، حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

يذكر أنه لم يعد أمام دونالد ترامب فرصة أخرى لإنكار فوز بايدن في ظل فشل حملته القانونية في قلب النتائج. وأمامه الآن سوى فرصة إقناع الكونغرس بعدم قبول نتيجة تصويت المجمع الانتخابي خلال جلسة خاصة تعقد في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو جهد من شبه المؤكد أنه سيبوء بالفشل.

و.ب/ص.ش (رويترز، أ ف ب)

 

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