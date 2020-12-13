لأول مرة .. بوتين يهنئ بايدن ويبدي استعداده للتعاون معه

أعلن الكرملين الثلاثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بانتصاره في الانتخابات، في خطوة أعقبت فوز الديمقراطي بايدن بغالبية أصوات المجمع الانتخابي الذي يحدد رسميا من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وسبق للكرملين أن أعلن انتظار صدور النتائج الرسمية للانتخابات للقيام بهذه الخطوة، في حين سارعت دول أخرى بتهنئة بايدن بما في ذلك الصين.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في بيان مخاطبا الرئيس الأمريكي المنتخب: "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وأضاف الكرملين "يتمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق وعبّر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتان تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكنهما المساعدة، رغم خلافاتهما، في حلِّ العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم".

بايدن يهاجم ترامب

من جهته شنّ جو بايدن مساء الإثنين هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس المنصرف دونالد ترامب داعيا إياه بقبول نتائج الانتخابات، والكفّ عن "عدم احترام إرادة الشعب" وسيادة القانون والدستور.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية التصويت في المجمع الانتخابي، قال بايدن "هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

وقال الرئيس المنتخب إنّ "شعلة الديموقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أنّ ما من شيء - ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة - بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة".

يذكر أن كاليفورنيا، الولاية التي بها أكبر تعداد للسكان وتملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي،ذهبت جميع أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر/ تشرين الثاني، حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

يذكر أنه لم يعد أمام دونالد ترامب فرصة أخرى لإنكار فوز بايدن في ظل فشل حملته القانونية في قلب النتائج. وأمامه الآن سوى فرصة إقناع الكونغرس بعدم قبول نتيجة تصويت المجمع الانتخابي خلال جلسة خاصة تعقد في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو جهد من شبه المؤكد أنه سيبوء بالفشل.

و.ب/ص.ش (رويترز، أ ف ب)