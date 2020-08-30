لأول مرة.. بليك يروي تفاصيل إصابته بالرصاص على يد شرطي أبيض

في مقطع فيديو بث على موقع تويتر، قال جاكوب بليك الأمريكي الأسود الذيتعرض لإطلاق نار على يد شرطي أبيض بولاية ويسكونسن الشهر الماضي إنه يعاني من ألم دائم منذ إصابته بالرصاص، مما أسفر عن شلل نصفه السفلي.

وقال بليك في المقطع المصور الذي نشره محاميه بن كرامب في وقت متأخر السبت (السادس من سبتمبر/ أيلول 2020) "لدي دبابيس (قطب الجروح) في ظهري وفي معدتي...هذا يؤلمني في التنفس وفي النوم وفي الحركة من جانب إلى آخر وفي الأكل".

وأجج الحادث، الذي وقع يوم 23 أغسطس آب، الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة عقب وفاة أمريكي أسود آخر هو جورج فلوريد في مايو/ أيار بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مدينة منيابوليس.

وفي مدينة روتشستر بولاية نيويورك، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق زهاء ألفي محتج في رابع ليلة من الاضطرابات المرتبطة بوفاة الأمريكي الأسود دانيال برود عقب مواجهة مع الشرطة في مارس/ آذار.

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن اقد التقى الخميس الماضي عائلة جاكوب بليك خلال زيارته لولاية ويسكونسن، حيث كان والد بليك وشقيقاته ضمن الحضور في الاجتماع الخاص الذي عقد بمطار ميلووكي، وفقا للصحفيين المسافرين برفقة بايدن.

ع.ش/م.س (رويترز، د ب أ)