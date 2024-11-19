لأول مرة... ضرب الداخل الروسي بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية

بعد مضي 1000 يوم على الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى أن الجيش ضرب منطقة براينسك الروسية الحدودية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية الصنع، وذلك بعد إعلان بهذا الخصوص صدر من موسكو.

أعلنت روسيا، الثلاثاء (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، أن أوكرانيا أطلقت خلال الليل صواريخ أمريكية بعيدة المدى على أراضيها في هجوم يعد الأول من نوعه منذ بدء الحرب قبل ألف يوم، وهددت موسكو مجدداً باستخدام أسلحة نووية رداً على ذلك.

وأكد مسؤول أوكراني لفرانس برس أن أوكرانيا استهدفت روسيا بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية. كما أكد الخبر مسؤول أمريكي لرويترز.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكل "مرحلة جديدة" في النزاع، متوعداً برد "مناسب". واتهم لافروف أوكرانيا والغرب بالسعي إلى التصعيد، لافتاً إلى أن أوكرانيا لم تكن لتطلق صواريخ بعيدة المدى على روسيا بدون مساعدة الأمريكيين. وحض وزير الخارجية الروسي الغرب على الاطلاع على العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام السلاح النووي "كاملة".

وأتت مواقف روسيا بعدما أجازت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها من نوع "أتاكمز" ATACMS نحو عمق الأراضي الروسية، ما يشكل خطاً أحمر بالنسبة لموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية: "ضرب العدو موقعاً في منطقة بريانسك بستة صواريخ بالستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية".

وأضافت الوزارة الروسية في بيانها أن دفاعاتها الجوية أسقطت خمسة صواريخ، بينما سقطت شظايا من صاروخ سادس على "منشأة عسكرية" لم تحدد، ما تسبب بحريق محدود. وقالت "لم تقع إصابات أو أضرار".

وكانت أوكرانيا تطالب واشنطن منذ أشهر بالسماح لها باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأطول مدى لضرب العمق الروسي.

وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مرسوماً يضفي طابعاً رسمياً على عقيدته النووية الجديدة التي توسع نطاق اللجوء إلى أسلحة نووية، ليشمل استخدامها الرد على هجوم جوي "كثيف" تشنه دولة لا تملك أسلحة نووية لكن تدعمها قوة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه "كان من الضروري تكييف أسسنا مع الوضع الحالي"، في مواجهة ما يعتبره بوتين "تهديدات" صادرة من الغرب ضد أمن روسيا.

ماذا بعد استخدام أوكرانيا صواريخ " أتاكمز"؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

في ذكرى مرور ألف يوم على الغزو الروسي... زيلينسكي ينتقد شولتس

وبمناسبة مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي الشامل لبلاده، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دفع موسكو نحو "سلام عادل". وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الأوروبي، لتوجيه الشكر لمؤيدي أوكرانيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتقر إلى "الدافع الحقيقي" للدخول في مفاوضات سلام حقيقية.

ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أشد على السفن الروسية التي تنقل النفط، وإرسال المزيد من الأسلحة لضرب الأهداف العسكرية الروسية مثل مستودعات الذخيرة، لدفع بوتين نحو طاولة المفاوضات. وحذر الرئيس الأوكراني من أن بوتين، في سعيه لتحقيق النصر، قد يزيد عدد القوات الكورية الشمالية المنتشرة على حدود أوكرانيا من 11 ألفاً إلى 100 ألف جندي.

كما انتقد زيلينسكي، في رسالة موجهة بشكل خاص للمستشار الألماني أولاف شولتس، القادة الأوروبيين بسبب تركيزهم على الفوز بالانتخابات "على حساب أوكرانيا" بينما يركز بوتين على كسب الحرب. وقال: "ألف يوم من الحرب تشكل تحدياً ضخماً"، مشيداً بإنجاز الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الدفاع عن القيم التي يتحلون بها. واختتم زيلينسكي كلمته، وسط تصفيق من نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في الجلسة الخاصة، قائلا: "تستحق أوكرانيا أن تجعل العام المقبل عام السلام".

خ.س/ف.ي (أ ب، ا ف ب، رويترز، د ب أ)