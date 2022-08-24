لأنه استخدم كلمة "غزو".. اعتقال معارض روسي بارز

أفاد تقرير روسي بأنه تم اعتقال السياسي والمعارض البارز، العمدة السابق لمدينة يكاتيرينبورغ، يفغيني رويزمان. ووفقا لتقرير نشره موقع "إي .1 رو"، اليوم الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2022)، واجه السياسي المعارض تهمة "نشر معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

ونشر الموقع مقطع فيديو لرويزمان وهو يتحدث عن اعتقاله. ومن الممكن أن يواجه رويزمان، وهو واحد من آخر منتقدي الكرملين الشرسين الذين لا يزالون نشطين في العلن، عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. ويمتلك رويزمان (59 عاما) متحفا ومؤسسة خيرية في يكاتيرينبورغ.

وقال مدير المؤسسة إن قوات أمن مدججة بالسلاح وملثمة دخلت المؤسسة الخيرية دون إبراز أمر تفتيش. ونظرا لأنه عمدة سابق، لا يزال لدى رويزمان العديد من المؤيدين في المدينة الواقعة شرق جبال الأورال.

وأوضح فرع موسكو في وزارة الداخلية الروسية في بيان "المشتبه به أوقف في يكاتيرينبورغ وسينقل إلى موسكو للتحقيق". وأفادت وكالة أنباء "تاس" الحكومية نقلا عن سلطات إنفاذ القانون المحلية أن "رويزمان أوقف في الصباح الباكر" من منزله في يكاتيرينبورغ. وأضافت "أقيمت دعوى جنائية ضده لتشويه سمعة الجيش الروسي".

واقتحم عشرات الشرطيين المسلحين والذين يرتدون ملابس مموهة الأربعاء منزل السياسي البالغ 59 عاما وفقا لمقطع فيديو نشر على قناة "ماش" في تلغرام المعروفة بأنها مقربة من أجهزة الأمن الروسية.

كان يفغيني رويزمان غُرّم ثلاث مرات لانتقاده الهجوم الروسي في أوكرانيا

وقال محاميه فلاديسلاف إيدامغابوف في وقت لاحق لوكالة "تاس" إن رويزمان سيحتجز لمدة 48 ساعة. ونقلت "تاس" عن مصدر في الشرطة قوله إن التحقيق بدأ بسبب مقطع فيديو ينتقد الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا نُشر على قناة السياسي في يوتيوب.

وكان روزمان غُرّم ثلاث مرات لانتقاده الهجوم الروسي في أوكرانيا. وذكرت "تاس" أن إيدامجابوف لم يُسمح له بدخول شقة موكله حيث كان البحث جاريا. ونقلت الوكالة عن إيدامجابوف قوله "إنه انتهاك للحق في الدفاع". وفي مقطع فيديو تم تصويره خارج شقته الأربعاء قال رويزمان للصحافيين إنه متهم باستخدام كلمة "غزو" لوصف ما تسميه روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أخيرا، قال رويزمان إنه يدرك أنه قد يتم توقيفه بسبب آرائه مضيفا "لكنني لست خائفا". وكان رويزمان نائبا بين عامي 2003 و2007. وفي 2013، أصبح أبرز رئيس بلدية معارض في روسيا وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.

والعام الماضي، حُكم عليه بالسجن تسعة أيام لحضّه الناس على الانضمام إلى تظاهرات لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني. وفرّ معظم المعارضين السياسيين البارزين للرئيس فلاديمير بوتين من البلاد أو أصبحوا في السجن.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)