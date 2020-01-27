 لأنها تحب الحياة في برلين.. زوجة نجم تقف بوجه مورينيو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.02.2020

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رياضة

لأنها تحب الحياة في برلين.. زوجة نجم تقف بوجه مورينيو

قرر كريستوف بياتيك الرحيل إلى هرتا برلين الألماني قادما من ميلان الإيطالي، رغم أنه كان بإمكانه الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى توتنهام بقيادة "الداهية" مورينيو.

UK Jose Mourinho neuer Trainer der Tottenham Hotspur (picture-alliance/AP Photo)

كان النادي الإنجليزي بحاجة ماسة إلى تعويض نجمه المهاجم هاري كان، الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة. ومنذ ذلك الحين يعاني وصيف دوري الأبطال العام الماضي من تقهقر هجومه، ما دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيوإلى البحث عن مهاجم حتى ولو على سبيل الإعارة. وكريستوف بياتيك كان من الأسماء المطروحة بقوة على أجندة مدرب توتنهام.

لكن "الدّاهية" لم يكن يحسب أن امرأة سوف تطيح بمخططاته وتعدل الكفة لصالح نادي العاصمة الألمانية. وكان النادي الألماني قد دخل على خط السباق، بعد أن تردد المهاجم في حسم عرض هوتسبورت.

باولينا زوجة بياتيك أرادت بكل ثمن العيش في برلين، وذلك بسبب قرب المدينة الجغرافي من بلادها. وبالتالي فرضت على زوجها وفق موقع "شبورت بيلد" الألماني تفضيل هرتا على توتنهام.

يذكر أن بياتيك افتتح سجل أهدافه مع ناديه الجديد، وذلك ضمن آخر مباراة للفريق في منافسات مسابقة كأس ألمانيا، (الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2020)، محرزا الهدف الثاني لصالح هرتا في تلك المباراة. ومع ذلك انهزم صاحب المركز 13 من ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، أمام نادي شالكه (المركز 6) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

و.ب/ع.ج.م

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