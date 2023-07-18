لأسباب غامضة.. جندي أمريكي يعبر الحدود بين الكوريتين "بإرادته"

قام مواطن أمريكي بعبور الحدود شديدة التحصين من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية، حيث تم اعتقاله. وقالت القيادة المحلية للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (18 يوليو/تموز)، إن الرجل محتجز الآن لدى السلطات الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية كية في كوريا الجنوبية الكولونيل أيزاك تايلور إن "جنديا أمريكيا عبر خلال جولة توجيهية في المنطقة الأمنية المشتركة بملء إرادته وبدون إذن خط التماس".

وأفادت شبكة "سي بي اس" الإخبارية بأن المواطن رتيب في الجيش الأمريكي وكانت عملية إعادته إلى الولايات المتحدة قائمة لأسباب تأديبية لكنه تمكّن من مغادرة المطار والانضمام إلى المجموعة التي تجري الجولة.

من جهته، صرح وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن للصحافيين "نراقب الوضع من كثب ونحقق". وفي اتصال مع فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الادلاء بأي تعليق.

وبحسب الأمم المتحدة، كان المواطن الأمريكي يشارك في جولة على طول الجزء الكوري الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اللتين مازالتا رسميا في حالة حرب منذ اندلاع الصراع بينهما في خمسينات القرن الماضي.

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها بشدة بعدم السفر إلى كوريا الشمالية ، وذلك نظرا لوجود خطر الاعتقال والاحتجاز الطويل وغير القانوني، وفقا لما هو مذكور على موقعها عبر الإنترنت.

وقالت إن الحكومة غير قادرة على تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في كوريا الشمالية لأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية أو قنصلية مع الدولة، المعزولة دوليا إلى حد كبير.

وشهدت السنوات الأخيرة، عبور العديد من الأمريكيين إلى داخل كوريا الشمالية بشكل غير قانوني. وقد حكم عليهم بالسجن لعدة سنوات ولم يطلق سراحهم إلا بعد مفاوضات طويلة.

وكانت قضية الطالب الأمريكي أوتو ورمبر، الذي ألقي القبض عليه في عام 2016 أثناء مغادرته كوريا الشمالية بعد رحلة جماعية إلى البلاد، قد أثارت ضجة كبيرة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما في معسكر عمل بتهمة ارتكاب "أعمال عدائية ضد الدولة". وتوفي بعد أيام قليلة من عودته إلى الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2017، وكان في ذلك الوقت قد دخل بالفعل في غيبوبة لمدة 15 شهرا.

ومنذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسمياً في حالة حرب وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح تمتد على طول حدودهما الشديدة التحصين.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، ا.ف.ب)