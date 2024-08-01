كي لا ننسى! الحفاظ على ثقافة التذكر

من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن لا تنسى ألمانيا الماضي أبدا. تشمل ثقافة التذكر في البلاد التصالح مع الفصول الصعبة في تاريخها، مثل الحقبة الاستعمارية والدكتاتورية النازية. إن إحياء ذكرى الجرائم النازية وإحياء ذكرى الضحايا ينبغي أن يساعد في ضمان عدم تكرار هذه الفظائع مجدداً. لكن تزايد الشعبوية اليمينية المتطرفة والدعم المتزايد لحزب البديل من أجل ألمانيا يشكلان سببا خطيرا للقلق. ما الذي يمكن القيام به للإبقاء على الوعي بالجرائم النازية والمحرقة في ألمانيا، ومنع الناس من التقليل من أهمية هذا الفصل الرهيب من تاريخها، ونقل أهميته إلى جيل الشباب؟