كييف ومدن أوكرانية أخرى تستفيق على دوي انفجارات جديدة

دوّت انفجارات عدّة فجر اليوم الخميس (18 مايو/ أيار 2023)، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني، الذي أضاف أنه تمّ تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء البلاد. وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار". وأضاف أنّ الدفاعات المضادّة للطائرات تتصدّى لهذا الهجوم الجوي. وحسب ذات المصادر فإنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

يتزامن ذلك مع اختتام الزيارة التي قام بها مسؤول صيني إلى كييف، معلنا أنه لا يوجد "حلُّ سحري" للحرب في أوكرانيا لكنه حثّ الطرفين على تهيئة الظروف لمحادثات السلام.

وزار لي هوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا كييف يومي الثلاثاء والأربعاء العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تبادل وجهات النظر مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني وغيرهما من المسؤولين حول سبل إنهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية سياسية حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية. وشدد البيان على رغبة الصين في العمل على "استعادة السلام في أقرب وقت ممكن". وسب وزارة الخارجية الأوكرانية، فإنّ الرد الأوكراني للجانب الصيني تضمن الإصرار على أن لا تشمل المقترحات لإنهاء الحرب أي "خسارة أراض أو تجميد للصراع".

لي، السفير الصيني السابق لدى موسكو، سيتوجه بعد كييف إلى بولندا وفرنسا وألمانيا، ثم إلى روسيا، آخر محطة له في هذه الجولة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)