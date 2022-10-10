 كييف ″موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في الهجدمات″ | DW الأخبار | DW | 17.10.2022

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كييف "موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في الهجدمات"

استخدمت القوات الروسية طائرات بدون طيار في عدد من هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك الضربات على المناطق المدنية والبنية التحتية. وتقول كييف إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

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