كييف "موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في الهجدمات"

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استخدمت القوات الروسية طائرات بدون طيار في عدد من هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك الضربات على المناطق المدنية والبنية التحتية. وتقول كييف إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
قالت مصادر أوكرانية إن قصفاً روسياً على البنية التحتية في البلاد تسبب في فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء الوطنية، فيما تعرض وسط كييف ومناطق أخرى من البلاد لهجمات بطائرات مسيرة.
مع استمرار روسيا في التهديد باستخدام السلاح النووي في حربها على أوكرانيا، هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمدى استعداد الرئيس فلاديمير بوتين فعلا لشن هجوم نووي وكيف سيكون هذا الهجوم، وماذا يمكن فعله لمنع وقوع ضربة نووية؟
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
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