كييف "موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في الهجدمات"

هل بوتين جادٌ في استخدام السلاح النووي؟

مع استمرار روسيا في التهديد باستخدام السلاح النووي في حربها على أوكرانيا، هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمدى استعداد الرئيس فلاديمير بوتين فعلا لشن هجوم نووي وكيف سيكون هذا الهجوم، وماذا يمكن فعله لمنع وقوع ضربة نووية؟