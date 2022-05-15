 كييف: قصف مركز تسوق ومجموعة السبع تتعهد بدعم ثابت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2022

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كييف: قصف مركز تسوق ومجموعة السبع تتعهد بدعم ثابت

تعهدت مجموعة السبع بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا وذلك خلال اجتماع قادة المجموعة اليوم في ألمانيا. يأتي هذا التوافق في الوقت الذي قصفت فيه روسيا مركزاً جنوب شرق كييف، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

أوكرانيا | هجوم صاروخي على مركز تسوق في كريمنشوك

بحسب مسؤوليين أوكرانيين فإن صاروخين روسيين أصابا مركز التسوق، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

تعهدت دول غربية اليوم الاثنين (27 يونيو/حزيران 2022) بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها مع روسيا يتضمن فرض المزيد من العقوبات على موسكو وتوفير منظومات دفاع جوي مع اقتراب القوات الروسية من آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في إقليم لوهانسك بشرق البلاد.

مختارات

يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقتٍ يعيش فيه العالم أزمات متعددة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا مرورا بقضايا المناخ وصولا إلى الأمن الغذائي ولهيب التضخم.

تعرض حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة كييف لهجمات يعتقد أنها صاروخية وذلك ساعات قبيل انطلاق قمة "السبع" بألمانيا. الهجمات تأتي إثر هجوم صاروخي على مدينة سارني غرب أوكرانيا، ورئيس بلدية كييف يعتبرها "محاولة لترهيب الأوكرانيين".

وقال قادة دول مجموعة السبع المجتمعون في منتجع بجبال الألب في ألمانيا، إنهم سيواصلون فرض العقوبات على روسيا لأطول فترة ممكنة وسيكثفون الضغط الدولي على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين وحليفتها بيلاروسيا. وقال بيان لمجموعة السبع "سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".

دعم مستمر لأوكرانيا

وخلال القمة، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحاجة إلى الوحدة وسط مخاوف من وجود آراء متباينة في العواصم الأوروبية حيال أفضل السبل للتعامل مع الوضع. وقال بايدن: "بوتين يعول منذ البداية على حدوث شقاق في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع. لكننا لم ولن ننقسم".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "تخيل لو سمحنا لبوتين بالإفلات بعد استحواذه بالعنف على أجزاء ضخمة من دولة أخرى ذات سيادة وأرض مستقلة"، وأضاف أن "الدروس المستفادة من ذلك ستكون مخيفة جداً. النقطة التي أود أن أوضحها للناس هي أنني أعتقد أن دفع ثمن الحرية أمر مستحق في بعض الأحيان".

وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على حزمة أسلحة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى بحسب ما ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، كما أنها ستلبي احتياجات أوكرانيا من ذخيرة المدفعية، وهي أسلحة طلبها زيلنسكي على وجه التحديد عندما خاطب الزعماء اليوم.

وتعهدت دول مجموعة السبع بتشديد الضغط على المالية الروسية بفرض عقوبات منها اتفاق لوضع سقف لسعر النفط الروسي. وقال مسؤول أمريكي إن هذا الاتفاق "قريب"، ووعد بتقديم ما يصل إلى 29.5 مليار دولار إضافية لأوكرانيا.

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ضربات روسية تهز العاصمة الأوكرانية كييف وتستهدف المدنيين

يوم دامٍ في كييف

وتمر أوكرانيا بيوم صعب آخر على جبهات القتال بعد خسارة مدينة سيفيرودونيتسك التي تحولت إلى أنقاض على أثر تعرضها للقصف والقتال في الشوارع اللذين استمرا على مدى أسابيع.

كما تقصف المدفعية الروسية ليسيتشانسك المجاورة الواقعة على الضفة الأخرى لنهر سيفرسكي دونيتس. وقال سيرهي جايداي حاكم إقليم لوهانسك إن أضراراً "كارثية" لحقت بالمدينة وحث المدنيين بها على مغادرتها على نحو عاجل.

وقال مسؤولون أوكرانيون كبار إن صاروخين روسيين أصابا مركز تسوق مزدحم في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في جنوب شرق كييف، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "العالم مذعور" من الضربة الصاروخية الروسية على مركز التسوق. ووصف الضربة الصاروخية في تغريدة بأنها "الأحدث في سلسلة فظائع"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شركائها الأوكرانيين و"محاسبة روسيا، بما في ذلك المسؤولون عن الفظائع".

 

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالحادث عبر حسابه على برنامج تليغرام، وكتب: "من غير المجدي أن نأمل في التزام روسيا باللياقة والإنسانية". وقال زيلنسكي إن النيران اندلعت في مركز التسوق المترامي الأطراف في كريمنشوك وإن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز وقت الهجوم. ويوجد في هذه المدينة أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الروس يحاولون عزل ليسيتشانسك عن الجنوب. وأضافت في تحديث يومي أن طائرات حربية روسية قصفت أيضاً مناطق بالقرب من المدينة. 

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا نفذت حوالي 60 ضربة على أوكرانيا في مطلع هذا الأسبوع. وأضاف المسؤول أن إحدى الضربات التي استهدفت كييف أصابت مبنى سكنيا بالقرب من مصنع لذخائر القوات الأوكرانية.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، رويترز)

 

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


 

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