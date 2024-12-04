كييف تنفي.. روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في الصراع السوري

رفضت أوكرانيا مزاعم روسيا بشأن تورطها في الصراع السوري واصفة إياها بأنها "لا أساس لها" من الصحة. موسكو دأبت على اتهام كييف بشكل متكرر بمساعدة مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة الذين يقاتلون النظام السوري.

نفت أوكرانيا، الأربعاء (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، بأنها تقدم دعما عسكريا لفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تشن هجوما ضد قوات النظام في شمال غرب سوريا، كما اتهمتها موسكو. وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان إن كييف "ترفض بشكل قاطع اتهامات روسيا التي لا أساس لها ضد أوكرانيا، حول ضلوعها المزعوم في تفاقم الوضع الأمني في سوريا".

وجددت روسيا الأربعاء اتهامها لأوكرانيا بالمسؤولية عن التصعيد الأخير في سوريا، زاعمة أن كييف تقدم دعما لوجستيا إلى المتمردين في هجومهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية: "ندين بشدة هذا الهجوم، الذي نفذه أفراد يصنفهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرهابيين. ونؤكد وجود أثر أوكراني واضح في صفوف المقاتلين الأجانب، من بينهم قادمون من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي"، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى "تقارير تفيد بأن أجهزة الأمن الأوكرانية تزود المتمردين السوريين بالمسيرات وتشاركهم الخبرات في استخدامها".

وذكرت صحيفة "كييف بوست" الناطقة بالإنجليزية يوم الأحد أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية شاركت في تدريب معارضين إسلاميين في سوريا. يأتي هذا الاتهام في وقت تتعرض فيه أوكرانيا، التي تواجه هجوما عسكريا روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لضغط شديد على جبهتها الداخلية.

وفي الأيام الأخيرة، سيطر المتمردون السوريون على أجزاء كبيرة من البلاد التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، في هجوم مفاجئ واسع النطاق.

وأكدت زاخاروفا دعم موسكو المستمر للرئيس السوري بشار الأسد، الذي أبقته روسيا في السلطة منذ تدخلها في عام .2015 وقالت القوات الجوية الروسية إنها عادت لتنفيذ هجمات مكثفة على أهداف في سوريا، بما في ذلك حلب.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)