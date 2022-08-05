 كييف تنتظر تسلم نحو 140 دبابة غربية وموسكو تتحدث عن "خطر متزايد" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كييف تنتظر تسلم نحو 140 دبابة غربية وموسكو تتحدث عن "خطر متزايد"

تترقب أوكرانيا تسلم ما بين 120 و140"دبابة ثقيلة غربية الصنع، على ما أكّد وزير خارجيتها، فيما قالت روسيا إن صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تمثل خطرا متزايدا بالنسبة لها، معتبرة أنها في حرب مع "الناتو.

دبابة ليوبارد 2 الألمانية (أرشيف 13/5/2016)

تترقب الحكومة الأوكرانية تسليمها دبابات غربية للمساعدة في التصدي للقوات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رسالة مصورة اليوم الثلاثاء (31 يناير/ كانون الأول) أن أوكرانيا تتوقع تلقي ما يصل إلى 140 دبابة قتالية غربية حديثة من 12 شريكا، من بينهم الولايات المتحدة وألمانيا.

مختارات

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس الجدل الدائر حول تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدا ضرورة إجراء نقاش جاد وليس "مزايدات (...) قد تكون نابعة على الأرجح من دوافع سياسية محلية في الأساس بدلا من دعم أوكرانيا".

بعد إعطاء الغرب الضوء الأخضر تسليم كييف دبابات غربية، موسكو تعتبر المحادثات مع أوكرانيا "غير مجدية" والناتو يحث كوريا الجنوبية دعم أوكرانيا، فيما استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس اندلاع حرب مباشرة بين روسيا والغرب.

كما واصل الضغط من الحصول على شحنات طائرات حربية، رغم أن الولايات المتحدة وألمانيا ذكرتا بالفعل أنهما لن تصدرا طائرات حربية لكييف. وتوجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف إلى باريس اليوم ليبحث مع الفرنسيين إمداد بلاده بطائرات حربية، بحسب وسائل إعلام. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن الدبابات ضرورية من أجلالتصدي لروسيا، التي غزت البلاد قبل حوالي سنة.

ومن المتوقع أن تسير مركبات متطورة مثل ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وإم 1 أبرامز الأمريكية في ساحات المعارك في الأشهر القليلة المقبلة.

ولم يتمكن كوليبا من ذكر جميع الشركاء في التحالف في الوقت الراهن، حيث ما زالت هناك بعض الإجراءات الرسمية التي يتم استكمالها. وأعرب كوليبا عن أمل كييف الكبير في الحصول على دبابات لوكلير الفرنسية وشحنات أكبر من الدول المشاركة بالفعل.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا. وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد ب "لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا. وبلغ الغربيون مستوى جديدا على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة أنهما ستسلّمان دبابات ثقيلة لكييف بعد مناقشات صعبة.

بيد أن وسائل إعلام يونانية أعلنت أن أثينا لن تزود أوكرانيا بدبات ليوبارد لأنها تشعر بالتهديد من جانب تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسى. ونقلت شبكة تلفزيون / إى آر تى / اليونانية الحكومية عن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله الثلاثاء خلال زيارة لليابان إن اليونان لن تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد بسبب التوترات مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس: "لن نقدمدبابات ليوبارد 2 لسبب بسيط يتمثل فى أنها ضرورية للغاية لاستراتيجيتنا الدفاعية".

يذكر أن لدى اليونان دبابات ليوبارد بصورة تفوق أى دولة أخرى في أوروبا وتتمثل فى حوالي 350 دبابة ليوبارد 2 إس و 500 دبابة طراز ليوبارد 1 إس .

 "الأسلحة الغربية خطر متزايد على روسيا"

وفي موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تواجه خطرا عسكريا متزايدا من اوكرانيا، بسبب الأسلحة التي ترسلها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى كييف.

وخلال اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري الذي يزور موسكو حاليا، قال لافروف إن القوات المسلحة الروسية سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان فشل خطط الغرب في أوكرانيا. 

وفيما يتعلق بالتعهدات التي صدرت مؤخرا بشأن إرسال دبابات متقدمة من دول رئيسية في حلف الناتو إلى أوكرانيا، قال لافروف: "نتخذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل عدم السماح لأوكرانيا بأن تصبح كذلك خطرا أكبر على أمننا".

وشدد لافروف على وجهة النظر الروسية بأن الولايات المتحدة والناتو يستغلان الحرب لفرض الهيمنة على العالم، وأن موسكو تعتبر نفسها في حرب مع العالم الغربي بأسره.

وقال لافروف: "كل شيء هنا واضح تماما أن الأمر لا يتعلق مطلقا بأوكرانيا"، مضيفا أن أوكرانيا ليست مستقلة بقراراتها، وأنها ببساطة تنفذ الأهداف الغربية.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

مسائيةDW : مطالبات بتسليم مقاتلات لأوكرانيا...مواجهة "مباشرة"؟

مواضيع ذات صلة

WNBA star and two-time Olympic gold medalist Brittney Griner is escorted in a court room prior to a hearing, in Khimki just outside Moscow, Russia, Thursday, Aug. 4, 2022. Closing arguments in Brittney Griner's cannabis possession case are set for Thursday, nearly six months after the American basketball star was arrested at a Moscow airport in a case that reached the highest levels of US-Russia diplomacy. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

بعد الحكم على غرينر... روسيا "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع أمريكا 05.08.2022

بعد يوم من صدور حكم على نجمة كرة السلة بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات في تهمة تتعلق بالمخدرات، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن.

European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell (R) speaks next to Ukraine Prime Minister Denys Shmyhal (L) during a press conference during an EU-Ukraine Association Council meeting at the EU headquarters in Brussels on September 5, 2022. (Photo by John THYS / AFP)

قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو 09.09.2022

لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 5 مليارات يورو، في حين وصف وزير الدفاع الأمريكي التقدم الأوكراني على الأرض بـ"المشجع".

In this Monday, Oct. 31, 2016 photo, Israeli Knesset member, Yair Lapid, leader of the Yesh Atid party, speaks during an interview with The Associated Press, in his office at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem. Lapid believes he has finally found a formula that will allow him to do something that has eluded Israeli politicians for nearly a decade: Defeat Prime Minister Benjamin Netanyahu in an election. Just three years after Lapid gave up a successful media career for the rough-and-tumble of Israeli politics, his centrist Yesh Atid party has been surging in opinion polls -- repeatedly coming out ahead of Netanyahu’s long-dominant Likud Party. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

إسرائيل تشجب تصريحات لافروف بشأن "دم هتلر اليهودي" 02.05.2022

شجب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي قال إن أدولف هتلر "كان دمه يهوديًا"، واستدعى السفير الروسي للحصول على "توضيحات".