كييف تنتظر تسلم نحو 140 دبابة غربية وموسكو تتحدث عن "خطر متزايد"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رسالة مصورة اليوم الثلاثاء (31 يناير/ كانون الأول) أن أوكرانيا تتوقع تلقي ما يصل إلى 140 دبابة قتالية غربية حديثة من 12 شريكا، من بينهم الولايات المتحدة وألمانيا.

كما واصل الضغط من الحصول على شحنات طائرات حربية، رغم أن الولايات المتحدة وألمانيا ذكرتا بالفعل أنهما لن تصدرا طائرات حربية لكييف. وتوجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف إلى باريس اليوم ليبحث مع الفرنسيين إمداد بلاده بطائرات حربية، بحسب وسائل إعلام. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن الدبابات ضرورية من أجلالتصدي لروسيا، التي غزت البلاد قبل حوالي سنة.

ومن المتوقع أن تسير مركبات متطورة مثل ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وإم 1 أبرامز الأمريكية في ساحات المعارك في الأشهر القليلة المقبلة.

ولم يتمكن كوليبا من ذكر جميع الشركاء في التحالف في الوقت الراهن، حيث ما زالت هناك بعض الإجراءات الرسمية التي يتم استكمالها. وأعرب كوليبا عن أمل كييف الكبير في الحصول على دبابات لوكلير الفرنسية وشحنات أكبر من الدول المشاركة بالفعل.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا. وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد ب "لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا. وبلغ الغربيون مستوى جديدا على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة أنهما ستسلّمان دبابات ثقيلة لكييف بعد مناقشات صعبة.

بيد أن وسائل إعلام يونانية أعلنت أن أثينا لن تزود أوكرانيا بدبات ليوبارد لأنها تشعر بالتهديد من جانب تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسى. ونقلت شبكة تلفزيون / إى آر تى / اليونانية الحكومية عن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله الثلاثاء خلال زيارة لليابان إن اليونان لن تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد بسبب التوترات مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس: "لن نقدمدبابات ليوبارد 2 لسبب بسيط يتمثل فى أنها ضرورية للغاية لاستراتيجيتنا الدفاعية".

يذكر أن لدى اليونان دبابات ليوبارد بصورة تفوق أى دولة أخرى في أوروبا وتتمثل فى حوالي 350 دبابة ليوبارد 2 إس و 500 دبابة طراز ليوبارد 1 إس .

"الأسلحة الغربية خطر متزايد على روسيا"

وفي موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تواجه خطرا عسكريا متزايدا من اوكرانيا، بسبب الأسلحة التي ترسلها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى كييف.

وخلال اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري الذي يزور موسكو حاليا، قال لافروف إن القوات المسلحة الروسية سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان فشل خطط الغرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالتعهدات التي صدرت مؤخرا بشأن إرسال دبابات متقدمة من دول رئيسية في حلف الناتو إلى أوكرانيا، قال لافروف: "نتخذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل عدم السماح لأوكرانيا بأن تصبح كذلك خطرا أكبر على أمننا".

وشدد لافروف على وجهة النظر الروسية بأن الولايات المتحدة والناتو يستغلان الحرب لفرض الهيمنة على العالم، وأن موسكو تعتبر نفسها في حرب مع العالم الغربي بأسره.

وقال لافروف: "كل شيء هنا واضح تماما أن الأمر لا يتعلق مطلقا بأوكرانيا"، مضيفا أن أوكرانيا ليست مستقلة بقراراتها، وأنها ببساطة تنفذ الأهداف الغربية.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب، د ب ا)