كييف تعلن إسقاط ثلاث مقاتلات روسية وأنباء عن تقدم روسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34، فيما قال بيان روسي إن الجنود الروس يسيطرون على خطوط دفاعية "مفيدة" في اتجاه كوبيانسك بأوكرانيا.

قال مسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 ليل أمس الجمعة (23 كانون الأول/ديسمبر 2023) على الجبهة الجنوبية، مشيدين بذلك باعتباره نجاحا في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

ولم يذكر الجيش الروسي الحادث. لكن مدونون روس اعترفوا بالخسارة، وأشار المحللون إلى أنه ربما تم استخدام صواريخ باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد التقارير بشكل مستقل.

وكتب ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام "اليوم عند الظهر في القطاع الجنوبي دمرنا ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سو-34".

وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون.

وقالت صحيفة أوراسيا ديلي، التي تتخذ من روسيا مقرا، إن الرواية الأوكرانية معقولة. وأضافت أنه كان من الممكن أن تطلق كييف صواريخ باتريوت التي يصل مداها إلى 160 كيلومترا على أهداف مرتفعة من الجانب الغربي لنهر دنيبرو.

وأصبحت النجاحات الأوكرانية أقل تواترا منذ أن حققت قواتها مكاسب خاطفة قبل عام في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال الشرقي والجنوب. ولم يحرز الهجوم المضاد الذي بدأ في الشرق والجنوب في يونيو/حزيران سوى تقدم محدود.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سيطرة جنود وحدات البنادق الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشترك السادس التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط دفاعية مفيدة في اتجاه كوبيانسك.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان للصحفيين نقلته وكالة سبوتنيك: "أطلقت وحدات تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية النار على مجموعات هجومية متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأبطلت القوات الروسية هذا الهجوم محتفظة بمواقع دفاعية ذات أهمية كبيرة".

وقالت الوزارة إنه خلال المعركة، تم دحر عدد من القوات المسلحة الأوكرانية والعديد من المعدات العسكرية التابعة لهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بلغت خلال الأسبوع الفائت، أكثر من 355 عسكريًا وأربع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز "ليوبارد"، و19 مركبة قتالية مدرعة، و12 مدفعًا ميدانيًا.

وأشارت سبوتنيك إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

خ.س/ع.أ.ج (رويترز، د ب أ)