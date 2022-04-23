كييف تسقط تمثال "الصداقة الروسية الأوكرانية"

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أعلن رئيس بلدية كييف، تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية، يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا، بالمدينة، وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
قال الجيش الروسي إنه قصف محطة لوجستية تخزن فيها "أسلحة أجنبية" في أوديسا، وأكد الجيش الأوكراني وقوع قصف في أوديسا، فيما كرر الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي من أجل "إنهاء الحرب"، مهددا بالانسحاب من المفاوضات.
بحسب الأمم المتحدة أعدم 50 مدنياً على أيدي القوات الروسية في بلدة بوتشا قرب كييف. واتهمت أوكرانيا غريمتها روسيا بالسعي لإجراء استفتاء مزيف على الاستقلال في منطقتَي خيرسون وزابوروجيا الجنوبيّتين.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر منظومة صواريخ إسكندر وسط تتكاثف جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطورا، فيما يُتوقع وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين اليوم الأحد إلى كييف تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
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