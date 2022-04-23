كييف تسقط تمثال "الصداقة الروسية الأوكرانية"

بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح!

قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.