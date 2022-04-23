 كييف تسقط تمثال ″الصداقة الروسية الأوكرانية″ | DW الأخبار | DW | 27.04.2022

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DW الأخبار

كييف تسقط تمثال "الصداقة الروسية الأوكرانية"

أعلن رئيس بلدية كييف، تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية، يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا، بالمدينة، وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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