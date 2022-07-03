كييف: تركيا احتجزت سفينة روسية تنقل حبوبا "مسروقة"

قال سفير أوكرانيا في تركيا فاسيل بودنار إن سلطات الجمارك التركية احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوبا تقول أوكرانيا إنها مسروقة منها.

وبحسب مسؤول ووثائق اطّلعت عليها رويترز طلبت أوكرانيا في وقت سابق من تركيا احتجاز سفينة البضائع جيبيك جولي التي تحمل علم روسيا.

وشاهد صحفيون من رويترز السفينة جيبيك جولي راسية على بعد نحو كيلومتر من الشاطئ خارج ميناء كاراسو اليوم الأحد (الثالث من يوليو/ تموز 2022) دون أدلة على حركة واضحة على متن السفينة أو من جانب سفن أخرى قريبة منها.

وقال بودنار في تصريحات للتلفزيون الأوكراني "هناك تعاون كامل‭‭‭ ‬‬‬بيننا. السفينة راسية حاليا في مدخل الميناء وسلطات الجمارك التركية تحتجزها".

ومضى السفير الأوكراني قائلا إن مصير السفينة سيتحدد في اجتماع للمحققين يُعقد غدا الاثنين وإن بلاده تأمل في مصادرة الحبوب.

واتهمت أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو في أواخر فبراير/ شباط. وفي السابق نفى الكرملين قيام روسيا بسرقة أي حبوب من أوكرانيا.

وفي تصريحات لرويترز يوم الجمعة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية نقلا عن معلومات إدارة البحرية الأوكرانية إن السفينة جيبيك جولي التي تبلغ حمولتها 7146 طنا حُمِلت بأول شحنة تبلغ نحو 4500 طن من الحبوب الأوكرانية من بيرديانسك، وهو ميناء تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا.

وحتى الآن لم يتسن الحصول على تعليق من سلطات الموانئ التركية كما لم ترد وزارة الخارجية التركية بعد على طلب للتعليق.

ع.ا/أ.ح (رويترز)