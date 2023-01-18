 كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد | DW الأخبار | DW | 19.01.2023

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كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد

هذا وتطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدبابات ألمانية من طراز ليوبارد 2 التي ترى كييف انها ستحدث فارقا على جبهات القتال. لمعرفة مزايا هذه الدبابة اليكم هذا التقرير

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