كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد

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هذا وتطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدبابات ألمانية من طراز ليوبارد 2 التي ترى كييف انها ستحدث فارقا على جبهات القتال. لمعرفة مزايا هذه الدبابة اليكم هذا التقرير
كييف تشدد على حاجتها الملحة والفورية لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية لمساعدتها على "إنقاذ الأرواح". وبينما تنظر برلين في الأمر، تقول الشركة المصنِّعة إن توريدها لدبابات من هذا الطراز لا يمكن أن يتم قبل عام من الآن.
خلال خطاب ألقاه بمنتدى دافوس، تعهد المستشار الألماني شولتس بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا في كل المجالات. وفيما لم يتطرق في خطابه لدبابات ليوبارد 2، كشفت تقارير إعلامية أنه بات مستعدا لإمداد أوكرانيا بها بموجب شروط. فما هي؟
يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتمدون على عقيدة عسكرية قديمة لحلف الناتو لمساعدة أوكرانيا. لهذا، تحتاج البلاد للدبابات الغربية التي وعدت بها لتكون مفتاح الحسم ضمن ما يعرف بـ"معركة الأسلحة المشتركة" ضد الجيش الروسي.
تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه، في الوقت الذي ينتقد فيه زيلنسكي تردد برلين، فهل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الدبابات؟ وما حجم الضغط الذي تتعرض له برلين؟
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