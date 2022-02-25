++ كييف تحت القصف.. تغطية مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا ++

الجمعة (25 شباط/ فبراير 2022)

10:18 دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا. وكتب على تويتر على تويتر "لم يتم استنفاد كل احتمالات العقوبات حتى الآن. الضغط على روسيا يجب أن يزداد". وأضاف "هذا ما قلته" لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.





9:44 وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن أن روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا خلال هجومها على أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تقدم القوات الروسية في العاصمة. وإلى غاية اللحظة لم يرد اي تعليق بهذا الخصوص.

9:42 دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن سلسلة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، مشددا على أنها ستسدد ضربة كبرى للمالية والاقتصاد الروسيين وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين "منبوذا" على الساحة الدولية. وأعلن بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة "تتخطى كل ما تم حتى الآن إطلاقا".



9:23 متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يقول إن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة

الأوكرانية كييف. وقال المتحدث في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية. وأُعلن في وقت سابق أن القوات الروسية سيطرت على المحطة النووية.



9:09 وزير المالية الفرنسي برونو لومير يشدد بأن خيار عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك يظل قائما لكنه يعتبره "الخيار الأخير". ولم تلجأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عزل روسيا عن نظام سويفت ضمن عقوبات جديدة صارمة فرضتها على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الخميس إن بإمكانهم إعادة النظر في هذه المسألة، فيما تعارض المانيا ذلك وتعتبر هذه الخطوة ضمن الإجراءات اللاحقة التي سيتم اعتمادها في حال واصلت روسيا هجومها على أوكرانيا.



8:49 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يقول إن محكمته قد تحقق في جرائم حرب محتملة أثناء الغزو الروسي على أوكرانيا. وقال خان في بيان "أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد". وتابع "وإنني لأُذكّر جميع الأطراف التي تُجري أعمالا قتالية على الأراضي الأوكرانية أن مكتبي قد يمارس سلطاته القضائية ويحقق في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب داخل أوكرانيا".

مظاهرات تعلم عددا من الدول الغربية تطالب بوقف الحرب على أوكرانيا





في اليوم الثاني من الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، استفاقت كييف على وقع انفجارات قوية وسط مخاوف من أن تدخلها القوات الروسية اليوم الجمعة. بينما أعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كلم شمال غرب العاصمة.

وبالإضافة إلى القتال، استهدفت غارات جوية روسية العديد من المدن. وحسب تقارير إعلامية متطابقة هاجمت القوات الروسية المطار بمدينة "ريفن" غربي البلاد. ووردت أنباء عن نشوب قتال في منطقة "سامي" بشمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود الروسية. ولم يتسن التحقق من تلك التقارير من مصدر مستقل. فيما أوضح نائب وزير الدفاع أن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم قلة عددها. في حين اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا باستهداف مواقع للمدنيين.

في المقابل أعلنت روسيا "نجاح" كل الاهداف المحددة في اليوم الاول من غزوها لاوكرانيا، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف "أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت الى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".



04:40 قال أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن قوات بلاده أسقطت "طائرة معادية" فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة.

وكتب هيراشينكو على تطبيق تليغرام أن مبنى سكنيا من تسعة طوابق اشتعلت فيه النيران. وسُمع دوي سلسلة انفجارات في كييف في وقت سابق قال هيراشينكو إنها أصوات دفاعات جوية تطلق النار على الطائرة.

04:05 سُمع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في وسط كييف، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جهته قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنتون غيراشتشينكو عبر حسابه في تلغرام إن "الضربات ضد كييف بصواريخ كروز أو (صواريخ) بالستية قد استؤنِفت. سمعتُ دوي انفجارين قويين".

03:10 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع. وقالت العقوبات على روسيا منسقة عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وأضافت بأن روسيا ستفشل.

02:55 يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في وقت لاحق اليوم الجمعة في جلسة طارئة لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال دبلوماسيون إن الاجتماع سيبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش وسيتضمن مناقشة المزيد من الخيارات لدعم أوكرانيا وكيفية تعامل التكتل مع روسيا في المستقبل. وفي حال اكتمال الضوابط الفنية والقانونية اللازمة بحلول منتصف النهار، فقد تكون هناك أيضا موافقة رسمية على حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في وقت سابق يوم الخميس على فرض حزمة جديدة ضخمة من العقوبات على روسيا تستهدف قطاعات الطاقة والتمويل والنقل في البلاد.

02:15 يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الجمعة للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين غزو روسيا لأوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها من هذا البلد، وهو نص محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تمتلكه موسكو في المجلس بصفتها عضوا دائما فيه، بحسب دبلوماسيين. وهذا النص الذي صيغ بلهجة حادة، موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه.

وأكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن في شباط/فبراير والذي يتولى بهذه الصفة جدول أعمال المجلس، أن الجلسة ستُعقَد الجمعة الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش. وبعد الرفض الذي سيواجهه النص في مجلس الأمن، يُتوقع التصويت على نص مشابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعتبر قراراتها غير ملزمة وحيث لا يمتلك الأعضاء البالغ عددهم 193 الحق في الفيتو، وفقا لدبلوماسيين.

01:40 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر الجمعة (25 شباط/ فبراير 2022) أن 137 أوكرانياً على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثت على الموقع الإلكتروني للرئاسة إن "137 بطلاً من مواطنينا" قتلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك. وأضاف زيلينسكي" هاجمت روسيا اليوم جميع الأراضي الأوكرانية. واليوم كان أداء مدافعينا جيدا للغاية".

01:25 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر بنك روسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يجب على المؤسسات الأمريكية غلق أي حسابات سمحت بأعمال بالدولار الأمريكي مع بنك "سبيربنك" خلال 30 يوما. وأوضحت الوزارة أن البنك الروسي، الذي تمتلك الدولة غالبيته، هو أكبر دائن للاقتصاد الروسي وأكبر مالك للودائع الادخارية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن بالفعل عن إجراءات مماثلة ضد ثاني أكبر بنك في روسيا "في تي بي ".

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر بنك روسي "سبيربنك"

00:55 أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها البالغ بشأن استيلاء الجيش الروسي على مفاعل تشيرنوبيل النووي الأوكراني السابق. وطالب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي في فيينا بضرورة ضمان السلامة في المفاعل بأي ثمن. ووفقا للسلطات الأوكرانية، لم يتم تدمير أي شيء في الموقع حتى الآن، على حد قوله. وقال جروسي إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع بقلق بالغ الوضع في أوكرانيا وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يعرض المنشآت النووية في البلاد للخطر". وأشار إلى أن الهجمات المسلحة والتهديدات التي تستهدف مثل هذه المنشآت تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

00:25 طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في بلاده في الوقت الذي يعقد فيه التكتل اجتماعا أزمة في بروكسل. جاء ذلك في رسالة كتبها زيلينسكي عبر تيليغرام. وكرر زيلينسكي دعوات أخرى مثل استبعاد روسيا من شبكة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية وفرض حظر على النفط والغاز الروسيين. وكتب الرئيس الأوكراني: "ساعدوا الجيش بالأسلحة والذخائر وادعموا بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة".

طالب الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي بفرض اشد العقوبات على روسيا ودعم بلاده بالسلاح

00:10 وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمرا بالتعبئة العامة ساري المفعول لمدة 90 يوما ينص على استدعاء المجندين والاحتياط للقتال، وفقا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية للأنباء.

بالإضافة إلى ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إن المواطنين الذكور ما بين 18 إلى 60 عاما ليس مسموحا لهم مغادرة البلاد، بسبب حالة الطوارئ. ولن يُسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية بعبور حدود البلاد، حسبما أعلن رئيس هيئة الجمارك الأوكرانية في لفيف، دانيل مينشيكوف، على فيسبوك. وطلب مينشيكوف من أفراد الشعب عدم الشعور بالذعر وعدم محاولة عبور حدود البلاد من تلقاء أنفسهم.

----------------------------------------------------------------------------------------

الخميس (24 شباط/ فبراير 2022)

23:55 قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو إن 57 شخصا على الأقل قتلوا في القتال العنيف الذي حدث في أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا. وتابع الوزير في تصريح لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية مساء الخميس أن 169 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم. ودعا لياشكو المواطنين للتبرع بالدعم، وقال إن العاملين في المجال الصحي يعملون على مدار الساعة.

آلاف الأوكرانيين نزحوا داخل البلاد

23:30 أفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل اوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون الى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي. وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لفرانس برس "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".



23:10 فرضت واشنطن عقوبات على 24 فرداً وكياناً في بيلاروسيا، متهمين بدعم ومساعدة موسكو في اجتياح أوكرانيا، وفق ما اعلنت وزارة الخزانة الخميس. وقالت الوزارة إن هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وامن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية، إضافة الى قريبين من الرئيس الكسندر لوكاشنكو، وتطاول "قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروس بعلاقات وثيقة مع روسيا".

22:50 لقي أفراد طاقم طائرة حربية روسية حتفه إثر تحطمها في منطقة فورونيج جنوبي روسيا. ويفترض أن سبب تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف أن26- يرجع إلى خطأ فني، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس الروسية . وكانت الطائرة تقوم برحلة مخطط لها لنقل معدات عسكرية. ولم تذكر المنطقة العسكرية الغربية في بيانها عدد أفراد الطاقم. يأتي تحطم الطائرة فيما تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.



22:30 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه طلب من نظيره الروسي بوتين في اتصال هاتفي بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا. في المقابل قدم الكرملين رواية أخرى قائلا إن بوتين قدم له شرحا وافيا لأسباب ما وصفها بـ "التحركات الروسية في أوكرانيا". وأضاف الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون وأن الزعيمين اتفقا على استمرار التواصل بينهما.

صورة مركبة للرئيسين ماكرون وبوتين

22:10 قال الجيش الأوكراني اليوم الخميس إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ترانسدنيستريا في مولدوفا.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية الغازية على ثلاث جهات اليوم بعد أن شنت موسكو هجوما بريا وبحريا وجويا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

21:50 أقرّ قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل فرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا، وفق بيان.

وقال البيان "تشمل هذه العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة".

قمة استثنائية للاتحاد الأوربي أقرت فرض عقوبات جديدة على روسيا

21:30 أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سحب مراقبيها بصورة مؤقتة من أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني بها، بحسب ما ذكرته الأمينة العامة للمنظمة هيلغا شميد. وأشارت شميد إلى أن "سلامة النساء والرجال المخلصين الذين يمثلون عيون وآذان المجتمع الدولي المحايدة على أرض الواقع في أنحاء البلاد، هي مسألة حتمية".

وكانت المهمة الرئيسية التي كلفت بها البعثة حتى الآن هي مراقبة خط وقف إطلاق النار بين القوات الوطنية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا.

21:10 قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة سترسل 7000 جندي إلى ألمانيا للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي، والذين هم جزء من وحدة أكبر كانت قد وضعت بالفعل في حالة تأهب في وقت سابق. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.

وأشار الرئيس جو بايدن إلى هذه القوات في خطاب ألقاه اليوم، قائلا: "سأسمح الآن بإرسال قوات أمريكية إضافية إلى ألمانيا كجزء من رد فعل حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

20:50 اعتقلت الشرطة الروسية الخميس أكثر من 700 شخص خلال مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، وفق ما أعلن مرصد مستقل. وأفاد مرصد او.في.دي-انفو الذي يعنى بتوثيق التوقيفات التي تطال المشاركين في تظاهرات معارضة بـ"توقيف أكثر من 735 شخصا في 40 مدينة"، مشيرا إلى توقيف أكثر من 330 في موسكو.

وكانت السلطات الروسية قد لوّحت الخميس بقمع أي تظاهرة "غير مرخّصة" تُنظّم في البلاد ضد الحرب في أوكرانيا.

20:30 أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقت خلال قمة افتراضية الخميس على فرض "رزم عقوبات مدمّرة" بحقّ روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وقال بايدن في تغريدة على تويتر إنّه بحث مع الزعماء الستّة "هجوم الرئيس بوتين غير المبرّر على أوكرانيا واتّفقنا على المضيّ قدماً في رزم العقوبات المدمّرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا". وأضاف "نقف الى جانب شعب أوكرانيا الشجاع".

20:10 جددت الحكومة الألمانية تأكيدها أنها لم ترصد بعد حركات لجوء كبيرة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنها عرضت في الوقت نفسه تقديم الدعم والمساعدة بشكل خال من البيروقراطية. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "نتوقع أولا حدوث نزوح وتهجير داخل أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أعداد محددة عن حركات اللجوء المحتملة إلى الدول المجاورة أو إلى ألمانيا.