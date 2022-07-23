كييف تتسلم من ألمانيا أول دفعة من دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات

تسلمت أوكرانيا أول دبابات مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" من ألمانيا، حسبما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف للتلفزيون الأوكراني اليوم الاثنين (25 يوليو/تموز 2022).

وذكر الوزير أن أول ثلاث دبابات من طراز "جيبارد" وصلت رسمياً اليوم، مضيفاً أنه تم أيضاً تسلم عشرات الآلاف من الطلقات.

ومن المنتظر أن تُسلّم ألمانيا 12 دبابة أخرى من الطراز نفسه لأوكرانيا بناء على اتفاق تسليم أُبرم مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في أيار/مايو الماضي.

وتواجه أوكرانيا غزواً روسياً منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، وحثت مراراً على تعزيز دفاعاتها الجوية.

وهذه هي الشحنة الثانية من الأسلحة الثقيلة التي تسلمها ألمانيا إلى أوكرانيا. وفي حزيران/يونيو الماضي سلمت الحكومة الألمانية بالفعل 7 قطع مدفعية ثقيلة ذاتية الدفع من طراز "هاوتزر 2000"، وهي أحدث قطع مدفعية في الجيش الألماني ويبلغ مداها 40 كيلومتراً.

وإلى جانب باقي شحنة "جيبارد"، تنتظر أوكرانيا من ألمانيا تسليم أنظمة الدفاع الجوي الحديثة "إيريس-تي" على وجه الخصوص، إذ من المفترض أن تحمي هذه الأنظمة البلاد بشكل أفضل من الهجمات الصاروخية الروسية.

وبحسب تقارير، فإنه ليس من المتوقع تسليم هذه الأنظمة إلا بحلول الخريف المقبل.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)