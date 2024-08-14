كييف تتحدث عن تقدم قواتها في كورسك وموسكو تعلن التصدي لها

قالت أوكرانيا إنها "تواصل تقدمها" في منطقة كورسك الروسية، حيث شن الجيش الأوكراني هجوما مباغتا الأسبوع الماضي، فيما أعلنت روسيا إنها "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية".

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء (14 أغسطس/آب 2024) أن الجيش الأوكراني "مزيدا من التقدم" في منطقة كورسك الروسية ، حيث شن هجوما مباغتا الأسبوع الماضي. وأفاد الرئيس الأوكراني عن معارك "صعبة وكثيفة" في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا. وكتب زيلينسكي على تلغرام "أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة. تجري عمليات تفتيش وإجراءات لإرساء الاستقرار"، مشيرا إلى أسر "مئات" الروس.

وأكد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن قواته "تقدمت في بعض المناطق ما بين كيلومتر وثلاثة كليومترات" خلال النهار، وسيطرت على "أربعين كيلومترا مربعا" إضافية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة. وقالت الوزارة الروسية إن قواتها تصدت لـ 117 هجوما بطائرات مسيرة ودمرت أربعة صواريخ تكتيكية.

وقال قادة روس إن الجبهة في كورسك استقرت ، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني قال إن قوات بلاده تواصل التقدم هناك وإنه أمر كبار قادة الجيش بالإقدام على "الخطوات الرئيسية" التالية في العملية.

كيف يتناول الإعلام الرسمي الروسي التوغل الأوكراني؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال التلفزيون الرسمي الروسي إن قوات البلاد تمكنت من إمالة الكفة لصالحها أمام القوات الأوكرانية وبث لقطات لتنفيذ هجمات بنجاح على مواقع أوكرانية وخصص تغطية واسعة لإجلاء مدنيين روس من المنطقة الحدودية.

أما التلفزيون الأوكراني الرسمي فقد عرض اليوم لقطات لجنود من جيش البلاد وهم ينزلون العلم الروسي من على بناية رسمية في بلدة سودجا الروسية الحدودية وهي مركز لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وبعد تحقيق القوات الأوكرانية تقدما سريعا على مدى أكثر من أسبوع منذ بدء هجومها المباغت ، حيث توغلت قوات كييف في السادس من آب/أغسطس في أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي السيطرة على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

من جانبها، أقرت السلطات الروسية الإثنين بأن القوات الأوكرانية توغلت في المنطقة على عمق 12 كيلومترا على الأقل وعرض 40 كيلومترا، وسيطرت على 28 بلدة.

وأظهر تحليل أجرته فرانس برس لبيانات نشرها "معهد دراسة الحرب" ومقره واشنطن استنادا الى مصادر روسية، فإن القوات الأوكرانية سيطرت حتى الاثنين على 800 كيلومتر مربّع على الأقل من الأراضي الروسية.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)