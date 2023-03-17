 كييف: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية في شبه جزيرة القرم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2023

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كييف: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية في شبه جزيرة القرم

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية دون الإعلان عن مسؤوليتها عن ذلك، بينما فتحت موسكو تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام وعدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

Jahrestag der Wiedervereinigung der Krim in Russland

الانفجاريأتي بعد أيام من زيارة قام بها بوتين إلى شبه جزيرة القرم

أدى انفجار في مدينة دغانكوي في شبه جزيرة القرم إلى تدمير صواريخ روسية يتم نقلها بالسكك الحديدية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية. وقالت أوكرانيا إن الصواريخ كانت مخصصة للاستخدام من قبل أسطول البحر الأسود الروسي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهجوم سيواصل عملية "نزع سلاح روسيا" وإعداد القرم للتحرر من الاحتلال الروسي، لكنها في الوقت ذاته لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يرد تأكيد من الجانب الروسي بأن الصواريخ قد دمرت. وقال سيرغي أكسيونوف رئيس القرم المعين من قبل موسكو إن الدفاع الجوي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية في دغانكوي. وأوضح أكسيونوف أن شخصا واحدا أصيب بينما تضرر مبنيان بسبب سقوط الحطام.

وضمت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم عام 2014، ومعظم الدول تعترف بها كأرضٍ أوكرانية. 

لجنة روسية تحقق ضد قضاة محكمة لاهاي

وفي خبر ذي صلة، وردّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحقالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا، شُكلت لجنة تحقيق روسية لـ "متابعة" قضاة المحكمة الدولية. وجاء في بيان صادر عن هذه اللجنة القضائية أنّ هؤلاء القضاة وبينهم المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) الى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوّضة حقوق الأطفال"، مضيفاً "لقد تمّ فتح تحقيق جنائي" بحقّهم.

وبحسب اللجنة فإنّ خان متابع في التحقيق بشكل خاص لأنّه "بدأ إجراءات جنائية ضدّ شخص معروف بأنّه بريء، وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطرة أو خطرة بشكل خاص" وكذلك "التحضير لهجوم على ممثل لدولة أجنبية".

بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لاحتلالها

وكانت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو. وقالت اللجنة إن بوتين بصفته رئيس دولة "يستفيد من حصانة مطلقة من الاختصاص القضائي لدول أجنبية".

وردّاً على الإعلان الروسي قال المفوّض الأوروبي للعدالة ديدييه رينديرز إنّه "في الوقت الحالي يتعلّق الأمر بفتح دعوى فقط". وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر دولي في لندن لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا أنّه "إذا اتّخذت روسيا إجراءات، فسنحمي طاقم المحكمة الجنائية الدولية".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

 

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