كييف: التحقيق في جرائم الحرب الروسية

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مع استمرار الحرب في أوكرانيا تحقق السلطات في الجرائم التي ارتكبها الجنود الروس ضد المدنيين. وفي قرية بالقرب من كييف يجمع السكان أدلة حول الفظائع التي ارتكبها الجنود.
أقرّت القوات الأوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد. في وقت شدد ألمانيا على دعمها لكييف ونفت اتهامات بالتردد في تسليم أسلحة وعدت بها.
في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع، فيما أكدت موسكو تدميرها أسلحة أمريكية وأوروبية في شرق أوكرانيا.
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