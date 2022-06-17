 كييف: التحقيق في جرائم الحرب الروسية | مراسلون حول العالم | DW | 17.06.2022

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مراسلون حول العالم

كييف: التحقيق في جرائم الحرب الروسية

مع استمرار الحرب في أوكرانيا تحقق السلطات في الجرائم التي ارتكبها الجنود الروس ضد المدنيين. وفي قرية بالقرب من كييف يجمع السكان أدلة حول الفظائع التي ارتكبها الجنود.

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