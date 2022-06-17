كييف: التحقيق في جرائم الحرب الروسية

وجهة نظر: أوكرانيا كانت سيئة الحظ من الناحية الجغرافية

اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.