 كييف،موسكو/هيمارس،صواريخ،امريكا | DW الأخبار | DW | 26.07.2022

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DW الأخبار

كييف،موسكو/هيمارس،صواريخ،امريكا

أظهرت الاحصائيات الأولية إلى مشاركة نحو ربع المسجلين في القوائم الانتخابية في الاستفتاء على الدستور في تونس. واتهمت أحزاب المعارضة اللجنة الانتخابية بالتزوير وأشارت إلى مقاطعة أغلب التونسيين للاستفتاء.

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