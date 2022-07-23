كييف،موسكو/هيمارس،صواريخ،امريكا

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أظهرت الاحصائيات الأولية إلى مشاركة نحو ربع المسجلين في القوائم الانتخابية في الاستفتاء على الدستور في تونس. واتهمت أحزاب المعارضة اللجنة الانتخابية بالتزوير وأشارت إلى مقاطعة أغلب التونسيين للاستفتاء.
مشاركة ضعيفة في الاستفتاء حول الدستورالمثير للجدل في تونس في أول يوم بالنسبة للمقيمين في الخارج، فيما تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مشاركة أكبر في آخر أيامه غدا الاثنين، يوم الاستفتاء في تونس نفسها.
من المتوقع أن يدخل الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ بعد استفتاء جرى يوم الاثنين تقول استطلاعات الرأي إنه حظي بموافقة الناخبين، مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية، لا تمثل فارقاً كبيراً في إقرار الدستور من عدمه.
يدلي التونسيون بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وتقول المعارضة، التي قاطعت الاستفتاء، إنه "مفصّل على قياس" سعيد، بينما الأخير يعتبره امتدادا لعملية "تصحيح المسار". نسبة المشاركة لن تكون حاسمة!
من المقرر أن يدلي التونسيون بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد المثير للجدل والذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. يخشى مراقبون من أن يؤسس الدستور الجديد، إن تمت الموافقة عليه، لحقبة ديكتاتورية تعيد البلاد لما قبل 2011.
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