كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر

أصبح هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يسجل 18 هدفاً خلال أول 12 مباراة في الموسم، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وتجاوز هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، بذلك رقم غيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي سجل 17 هدفاً خلال أول 12 مباراة في موسم 1968 / 1969.

وتجاوز كين رقم مولر بعد أن سجل هدف الفوز 1 / صفر لبايرن ميونخ في شباك كولون مساء أمس الجمعة (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) في المرحلة الثانية عشر من الدوري. كذلك أصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل 18 هدفاً خلال موسم واحد في البوندسليغا.

ودخل بايرن، الذي حسم تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، المباراة طامحاً في استعادة صورته التي اهتزّت بإقصائه من كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة.

وحطم هاري كين رقم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند السابق، الذي سجل 17 هدفاً في البوندسليغا في موسم 2019 / 2020.

كين جاء من البريمرليغ، وهو دوري معروف عنه اللعب بضغط عال والكرات السريعة والهجمات المرتدة والكرة في أي مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز لا تتوقف عن الدحرجة حتى صافرة نهاية المباراة. بينما يبدو الدوري الألماني بالنسبة لكين الطامح لحصد لقب محلي و أوروبي ممكنا مع الفريق البافاري المهيمن على الدوري عداً هذا الموسم بسبب ظهور ليفركوزن القوي وتصدره الدوري الألماني والمنافسة الشرسة مع بايرن.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)