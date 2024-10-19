كين يقود بايرن لانتصار كاسح على شتوتغارت وتأمين الصدارة

سجل هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ثلاثة أهداف ليقود بايرن ميونخ لفوز كاسح على ضيفه شتوتغارت في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. كما حقق لايبزغ الفوز على مضيفه ماينز، وتغلب ليفركوزن على فرانكفورت.

حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على ضيفه شتوتغارت، وصيف الموسم الماضي، برباعية نظيفة. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يمارس هاري كين هوايته ويسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني في الدقائق 57 و60 و80.

الفوز رفع رصيد النادي البارفاري إلى 17 نقطة وتأمين الصدارة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الوصيف، وبفارق نقطتين عن فرايبورغ صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع، وتوقف رصيد شتوتغارت وصيف الموسم الماضي عند تسع نقاط في المركز الثامن.

واستعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات بعد تعادلين في البوندسليغا مع ليفركوزن واينتراخت فرانكفورت، بجانب الهزيمة على ملعب أستون فيلا الإنجليزي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

ورفع كين رصيده إلى ثمانية أهداف في المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد عن القناص المصري عمر مرموش الذي سجل تسعة أهداف لاينتراخت فرانكفورت.

وافتتح كين التسجيل لبايرن في الدقيقة 57 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس ألكسندر نوبل. وبعد ثلاث دقائق فقط عاد كين وسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعدما أفلت من الرقابة الدفاعية وسدد كرة قوية عرفت طريقها لشباك نوبل مرة أخرى.

وأكمل كين الثلاثية قبل عشر دقائق من النهاية بعد متابعته لتسديدة زميله البرتغالي جواو بالينيا. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أحرز الفرنسي كينغسلي كومان رابع أهداف النادي البافاري بعدما استخلص الكرة من دفاع شتوتغارت وسدد في الشباك.

على ملعب ميوا أرينا، سجل لايبزيغ انتصاره الثالث على التوالي، بفوزه على مستضيفه ماينز. صورة من: Torsten Silz/dpa/picture alliance

ثالث انتصار للايبزيغ

وعلى ملعب ميوا أرينا، سجل لايبزيغ انتصاره الثالث على التوالي، بفوزه على مستضيفه ماينز. وتقدم الهولندي تشافي سيمونز بهدف للايبزغ في الدقيقة 20 بعدما تلاعب بدفاع ماينز وسدد كرة قوية من بين أقدام حارس أصحاب الأرض.

وأضاف المجري ويلي أوربان الهدف الثاني للايبزغ في الدقيقة 37 بعد أن مرر آرثر فيرميرين الكرة إلى لويس أوبيندا الذي أرسل تمريرة متقنة قابلها أوربان بتسديدة من مسافة قريبة في الشباك.

أندريش يسجل هدف التعادل لليفركوزن في شباك فرانكفورت صورة من: Chai v.d. Laage/IMAGO

ليفركوزن يستعيد نغمة الانتصارات

وعلى ملعب باي أرينا استعاد ليفركوزن نغمة الانتصارات بعد التعادل في آخر مباراتين مع بايرن ميونخ وهولشتاين كيل، وفاز بصعوبة على ضيفه فرانكفورت بهدفين مقابل هدف. وقلب ليفركوزن تأخره بالهدف الذي سجله القناص المصري عمر مرموش في الدقيقة 16 إلى فوز مثير بهدفين.

وأهدر النيجيري فيكتور بونيفاس ضربة جزاء لليفركوزن في الدقيقة التاسعة وبعدها بسبع دقائق تحصل فرانكفورت على ضربة جزاء سجل منها مرموش الهدف الأول للفريق الضيف.

وأدرك روبرت أندريش التعادل لليفركوزن في الدقيقة 25 بعد سلسلة من التمريرات انتهت عند أندريش داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

وعوض بونيفاس جماهير ليفركوزن عن ضربة الجزاء الضائعة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 72 بضربة رأس بعد متابعته لتمريرة من فلوريان فيرتس.

وحقق فرايبورغ الفوز على ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم فرايبورغ بثلاثة أهداف حملت توقيع فينتشينزو غريفو وفيليب لينهارت وكريستيان غونتر في الدقائق 34 و37 و45، ثم رد فيليب تيتز بهدف لأوغسبورغ في الدقيقة 65.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3/1، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هايدنهايم 3/2. ومساء الجمعة فاز بوروسيا دورتموند على سانت باولي 2/1.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)