كين يتألق ويقود بايرن للفوز.. ودورتموند يتجرع الهزيمة أمام شوتغارت

تمكن الهداف الإنجليزي الدولي هاري كين من فرض نفسه نجما خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه بايرن ميونخ على هايدنهايم بأربعة أهداف مقابل اثنين، اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة، ليصعد البافاريون بشكل مؤقت إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم كين بهدفين للنادي البافاري في الدقيقتين 14 و44 ليقود فريقه لإنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد. وفي الشوط الثاني نجح هايدنهايم في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، بواسطة تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست في الدقيقتين 67 و70.

ورد البرتغالي رافاييل غيريرو بالهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 72، ثم أكد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وقال توماس مولر بعد المباراة "لقد كانت مباراة متغيرة، في مرحلة ما سيطرنا على الأمور، ثم لم نفعل ذلك، ثم فعلنا ذلك مرة أخرى". وأضاف "الأمر الجميل هو أننا تمكنا من الرد، وأننا تمكنا من التحول إلى سرعة أعلى". وتابع "لقد أوصلنا الفوز إلى صدارة الترتيب، وآمل أن يهدر ليفركوزن نقاطًا في وقت ما".

هذا الفوز رفع رصيد بايرن إلى 29 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، والذي يواجه ضيفه يونيون برلين غدا الأحد. فيما توقف رصيد هايدنهايم عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

كما رفع كين رصيده من الأهداف إلى 17 من 11 مباراة في صدارة هدّافي الدوري الألماني، مسجلاً رقماً قياسياً حيث تجاوز مهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل 16 هدفًا في 11 مباراة. كما تجاوز كل من نيكلاس فولكروغ والفرنسي كريستوفر نكونكو اللذين تشاركا صدارة هدافي البوندسليغا بـ16 هدفًا مع نهاية الموسم بأسره. وقال نجم توتنهام السابق كاين بعد المباراة "أنا أستمتع بالأمر".

شتوتغارت يقلب الطاولة على دورتموند

من جهة أخرى، انتزع شتوتغارت فوزًا صعبًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في قمة المركز الثالث. وبعدما افتتح فولكروغ التسجيل لمصلحة دورتموند (36) عادل دينيز أونداف النتيجة لمصلحة اصحاب الارض بعد ست دقائق (42)، قبل ان يمنح الغيني سيرهو غيراسي هدف الفوز لفريقه في مباراته الاولى بعد العودة من الإصابة (83 من ركلة جزاء)، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني.

وغاب غيراسي الذي سجّل هدفه الـ 15 هذا الموسم من تسع مباريات، لمباراتين عن فريقه بسبب الإصابة. وتمسّك شتوتغارت بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن دورتموند الرابع، وبات الأخير بعيدا بفارق 8 نقاط عن الصدارة، وقد يرتفع الفارق إلى 10 في حال فوز ليفركوزن. كما بات سانحا أمام لايبزيغ (20) انتزاع المركز الرابع في حال فوزه على فرايبورغ الأحد.

كما تعادل أوغسبورغ أمام هوفنهايم 1-1 بعدما منح مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهولندي فوت فيخهورست التقدم للأخير قبل أن يعادل البوسني إرميدين ديميروفيتش النتيجة للأول. وتعادل أيضًا دارمشتات وماينتس سلبا في مباراة أخرى.

ع.ا.ج/ف.ي (د.ب.ا، ا.ف.ب)