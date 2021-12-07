 كينيا: غرفة معيشة عالمية | العولمة 3000 | DW | 25.06.2022

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العولمة 3000

كينيا: غرفة معيشة عالمية

تعيش رودا أكيني مع أطفالها الأربعة في مبيتا على بحيرة فيكتوريا. إنها تبيع السمك وهكذا تمول منزلها.

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