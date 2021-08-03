كينيا: على خطى أبطال عدائي الماراثون

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الرياضة توحد الناس، خاصة في كينيا. في أرض عدائي الماراثون، يأمل كثير من الشابات والشباب بحياة أفضل من خلال الجري، وهذا ما يتطلب الكثير من التدريب والانضباط والموهبة. يثبت النجاح أن الكينيين على حق، فقد وصل بعضهم بالفعل إلى بطولات العالم.
لم تكن تحسب العداءة بيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا أن مشوارها الأولمبي سينتهي بها كلاجئة في مطار طوكيو. اللجنة الأولمبية الدولية تتابع الأمر عن كثب وتطالب بتفسيرات من اللجنة البيلاروسية.
"أهدي هذا الفوز للشعب المغربي والشعب العربي". بهذه الكلمات عبر العدّاء سفيان البقالي عن فرحته بعد تتويجه في سباق ثلاثة آلاف متر موانع. وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها عداء غير كيني بهذا السباق منذ أولمبياد موسكو 1980.
نهاية الأسبوع الماضي شهدت مباريات الدوري الألماني لكرة القدم تطورات ملفتة، إذ هوجم شخص واحد لا غيره، ما أثر على سير جميع المباريات. كيف ذلك؟ ومن هو هذا الرجل؟
وصف قيادي بارز في حزب الله اللبناني المواقف السعودية تجاه الحزب بأنها تجنٍ وعدوان على شريحة واسعة من اللبنانيين، معتبرا أن تلك المواقف تتماهى مع المواقف الإسرائيلية من حزب الله.
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