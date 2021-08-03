العولمة 3000

كينيا: على خطى أبطال عدائي الماراثون

الرياضة توحد الناس، خاصة في كينيا. في أرض عدائي الماراثون، يأمل كثير من الشابات والشباب بحياة أفضل من خلال الجري، وهذا ما يتطلب الكثير من التدريب والانضباط والموهبة. يثبت النجاح أن الكينيين على حق، فقد وصل بعضهم بالفعل إلى بطولات العالم.