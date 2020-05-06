كينيا: سائقة سيارة أجرة توك توك

بعد بايرن.. هيرتا برلين يمتنع عن دفع رواتب لاعبيه في الحجر الصحي

بعد تقارير تحدثت عن قرار بايرن ميونيخ الامتناع عن دفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حال خضوعهم إلى الحجر الصحي، نادي هيرتا برلين يعلن عن خطوة مماثلة.