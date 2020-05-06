كينيا: سائقة سيارة أجرة توك توك

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أدت الجائحة إلى زيادة العبء على النساء, فقد اضطرت نساء كثيرات إلى العمل في أعمال تقليدية لا يقوم بها سوى الرجال عادة لإعالة أسرهن. مثال من كينيا.
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العلماء ديفيد كارد وجوشوا دي أنغريست وغيدو إمبنس بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2021، حيث فاز كارد بنصف الجائزة، بينما يقتسم أنغريست وإمبنز النصف الآخر. ما إنجازاتهم؟
بعد تقارير تحدثت عن قرار بايرن ميونيخ الامتناع عن دفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حال خضوعهم إلى الحجر الصحي، نادي هيرتا برلين يعلن عن خطوة مماثلة.
غيب الموت مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية الأميركي لاري كينغ، بعدما لمع اسمه على مدى عقود في الولايات المتحدة وخارجها لإجرائه مقابلات مع عدد كبير من الشخصيات المهمة في العالم. وتزوج كينغ ثماني مرات وأنجب خمسة أبناء.
أن تعيش علاقة سعيدة ليس أمرا سهلا حتى في الأوقات العادية، فما بالك في زمن كورونا حيث يقل التواصل الاجتماعي وتزداد حالات الضغط النفسي. فكيف يقضي الأزواج أوقاتهم في هذه الفترة العصيبة؟ إليك بعض النصائح.
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