 كينيا: سائقة سيارة أجرة توك توك | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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كينيا: سائقة سيارة أجرة توك توك

أدت الجائحة إلى زيادة العبء على النساء, فقد اضطرت نساء كثيرات إلى العمل في أعمال تقليدية لا يقوم بها سوى الرجال عادة لإعالة أسرهن. مثال من كينيا.

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