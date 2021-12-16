 كينيا: حافلات تطعيم للمناطق النائية | مراسلون حول العالم | DW | 17.12.2021

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مراسلون حول العالم

كينيا: حافلات تطعيم للمناطق النائية

تنتشر في كينيا الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة حول لقاحات كورونا، حتى على الصعيد الرسمي. إلا أن ناشطي المجتمع المدني يعملون دون كلل على توفير اللقاح للطبقة الفقيرة في البلاد.

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