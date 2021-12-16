كينيا: حافلات تطعيم للمناطق النائية

دراسة: جرعتان من اللقاحات غير كافيتين لمحاربة أوميكرون

أكدت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من التطعيم غير كافيتين لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا المتحور على المستوى العالمي رغم أن البيانات عن شدته محدودة.