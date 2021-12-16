كينيا: حافلات تطعيم للمناطق النائية

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تنتشر في كينيا الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة حول لقاحات كورونا، حتى على الصعيد الرسمي. إلا أن ناشطي المجتمع المدني يعملون دون كلل على توفير اللقاح للطبقة الفقيرة في البلاد.
وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لكورونا، الذي يعطى على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان. ومن شأن هذه الموافقة "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".
كشف مسؤولون ووثائق من تحالف جافي الذي يدير برنامجا عالميا لتوزيع لقاحات كورونا، أن عشرات الملايين من اللاجئين والنازحين ربما يُحرمون من اللقاحات، بسبب خشية شركات تصنيع من تعرضها لمخاطر قانونية من آثار جانبية ضارة.
بعد أن دقّ وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ ناقوس الخطر متحدثا عن وجود نقص في إمدادات لقاح كورونا للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، أعلنت برلين عزمها شراء أكثر من تسعين مليون جرعة لمواجهة متحور أوميكرون.
أكدت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من التطعيم غير كافيتين لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا المتحور على المستوى العالمي رغم أن البيانات عن شدته محدودة.
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