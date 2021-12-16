كينيا: تشكيك باللقاحات

روبرت كوخ: حملة التطعيم حالت دون وفاة 38 ألف شخص بألمانيا

ذكر معهد "روبرت كوخ" إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق الموجة الثالثة. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3206 حالة.