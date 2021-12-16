كينيا: تشكيك باللقاحات

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لا يبدو أن للجائحة نهاية قريبة في إفريقيا. كينيا أصبحت تتوفرعلى لقاحات، لكنَّ فيها شكوكًا كبيرة في اللقاح. وعلى غرار دول أوروبية كثيرة، يتم فيها تداول معلومات مضللة.
أقرّ البرلمان الألماني ومجلس الولايات أول إلزام محدود بالتطعيم أو بالتعافي ضد كورونا، ليدخل حيز التنفيذ. ويطبق على العاملين في القطاع الصحي وسط تسجيل انخفاض بسيط للغاية في عدد الإصابات.
في إشارة يرى فيها البعض فشلا في جهود محاربتها، ارتفعت معدلات الوفاة جراء تعاطي المخدرات في ألمانيا خلال جائحة كورونا. تزامن هذا مع نقص الخدمات الأساسية لمدمني المخدرات سواء الطبية أو الاجتماعية بسبب أزمة نقص التمويل.
ذكر معهد "روبرت كوخ" إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق الموجة الثالثة. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3206 حالة.
في نظرة تفاؤلية، يتوقع عالم أوبئة ألماني انتهاء جائحة كورونا وعودة الوضع الطبيعي في بلاده بعد الشتاء المقبل، معتبرا أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن "تطور متوقع" و"لا تدعو للانزعاج".
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