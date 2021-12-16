 كينيا: تشكيك باللقاحات | DW الأخبار | DW | 09.12.2021

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كينيا: تشكيك باللقاحات

لا يبدو أن للجائحة نهاية قريبة في إفريقيا. كينيا أصبحت تتوفرعلى لقاحات، لكنَّ فيها شكوكًا كبيرة في اللقاح. وعلى غرار دول أوروبية كثيرة، يتم فيها تداول معلومات مضللة.

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