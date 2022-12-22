كينيا: تزايد العنف الجنسي في أثناء الوباء

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لم يشهد بلد في العالم، وفقًا لدراسة للأمم المتحدة، زيادة في عدد النساء اللائي تعرضن للعنف في أثناء الوباء كما حدث في كينيا. في حلقة اليوم سنتعرف على قصة امرأة مرت بظروف مرعبة.
تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء. وستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال. فيما يسعى القادة الأفارقة لشراكة أكثر عدلا.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
صحيح أن جائحة كورونا لم تحصد أرواح كثير من أطفال ألمانيا، إلا أنها تسببت في أذى غير مسبوق لهم سواء بدنيا أو نفسيا. ويطالب متخصصون بتطوير استراتيجيات للإبقاء على المدراس والحضانات مفتوحة في حالة تطور الجائحة.
يمتد الجسر فوق الطريق الرئيسي لحركة المرور في العاصمة الكينية نيروبي. خضروات، سرير جديد، طبق من الحساء الرخيص أو تسريحة شعر جديدة. هذا كله يوجد عند هذا الجسر. لكن سيتم هدمه الآن؟
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