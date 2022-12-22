 كينيا: تزايد العنف الجنسي في أثناء الوباء | DW الأخبار | DW | 22.12.2022

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كينيا: تزايد العنف الجنسي في أثناء الوباء

لم يشهد بلد في العالم، وفقًا لدراسة للأمم المتحدة، زيادة في عدد النساء اللائي تعرضن للعنف في أثناء الوباء كما حدث في كينيا. في حلقة اليوم سنتعرف على قصة امرأة مرت بظروف مرعبة.

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