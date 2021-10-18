العولمة 3000

كينيا - المسرح ضد تغير المناخ

عواقب تغير المناخ تهدد حياة العديد من الناس حول العالم. كينيا مثلا تعاني من جفاف لم يسبق له مثيل، وقد تسبب في موت العديد من الحيوانات، وتدمير التربة والطبيعة. فرقة مسرحية تشرح للسكان ماذا يمكن أن يفعلوا لمكافحة هذا المشكل.