كينيا - المسرح ضد تغير المناخ

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عواقب تغير المناخ تهدد حياة العديد من الناس حول العالم. كينيا مثلا تعاني من جفاف لم يسبق له مثيل، وقد تسبب في موت العديد من الحيوانات، وتدمير التربة والطبيعة. فرقة مسرحية تشرح للسكان ماذا يمكن أن يفعلوا لمكافحة هذا المشكل.
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.
تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.
يبدو العراق الرسمي عاجزا عن مواجهة كارثة زراعية وحياتية بسبب أزمة جفاف أججت نيرانها مشاريع تركيا وإيران على الأنهار المشتركة وعلى رأسها الفرات ودجلة وكارون. ماذا سيحل ببلاد الرافدين إذا جفت مياهها ونضب نفطها؟
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