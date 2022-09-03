كينيا: المزارعون مضطرون لذبح ماشيتهم

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ذبحُ الماشية في إفريقيا هو تقليد يعبر في الواقع عن الكرم والفرح والرخاء. لكن في كينيا وبلدان عديدة يعاني الناس في السنوات الأخيرة وبسبب تغير المناخ، من الجفاف وسوء التغذية الشديدين، ممّا دفع المزارعين لذبح ما تبقى لهم من ماشيتهم.
حذر برنامج الأغذية العالمي من ازدياد عدد المهددين بالمجاعة في القرن الإفريقي إلى 22 مليون شخص بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، وذكر أن نصف سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة "ماسة" للغذاء بسبب الصراع هناك منذ ما يقرب من عامين.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر المجاعة، حسبما أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.
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