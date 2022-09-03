 كينيا: المزارعون مضطرون لذبح ماشيتهم | العولمة 3000 | DW | 10.09.2022

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العولمة 3000

كينيا: المزارعون مضطرون لذبح ماشيتهم

ذبحُ الماشية في إفريقيا هو تقليد يعبر في الواقع عن الكرم والفرح والرخاء. لكن في كينيا وبلدان عديدة يعاني الناس في السنوات الأخيرة وبسبب تغير المناخ، من الجفاف وسوء التغذية الشديدين، ممّا دفع المزارعين لذبح ما تبقى لهم من ماشيتهم.

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