 كينيا: المجاعة تهدد الملايين | مراسلون حول العالم | DW | 03.12.2021

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مراسلون حول العالم

كينيا: المجاعة تهدد الملايين

في كينيا تسود موجة جفاف منذ أكثر من عام. وبعد أن نفقت الماشية، ازدادت أعداد من يعانون من نقص التغذية. وقد أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا حالة الطواريء في عموم البلاد.

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Nov 5, 2014 - , , Kiribati - A boy walks from school to his house in Aberao village in South Tarawa. Kiribati is one of the countries most affected by sea level rise. During high tide many villages become inundated making large parts of the villages uninhabitable. A UNICEF report projects that some 600 million children - or 1 in 4 children worldwide - will be living in areas where water demand far outstrips supply by 2040. Climate change is one of the key drivers of water stress, which occurs when more than 80 per cent of the water available for agriculture, industry and domestic use is withdrawn annually. According to the report 'Thirsting for a Future', warmer temperatures, rising sea levels, increased floods, droughts and melting ice affect the quality and availability of water. Population growth, increased water consumption, and an even higher demand for water largely due to industrialization, are also draining water resources worldwide, forcing children to use unsafe water, which exposes them to potentially deadly diseases

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Menschen stehen bei der UN-Klimakonferenz COP26 unter einem Globus. In Glasgow ringen rund 200 Staaten für zwei Wochen darum, wie das Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, noch erreicht werden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

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تباينت ردود الفعل بشأن الاتّفاق الذي تبنّته قمّة كوب 26 بغلاسكو لتسريع مكافحة ظاهرة الاحترار العالمي بين التفاؤل والحذر. وصلت ما يقرب من 200 دولة للاتفاق بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين على أمل تجنب الأسوأ لكوكب الأرض.

John Kerry (M), Sondergesandter des US-Präsidenten für Klimafragen, Xie Zhenhua (l), Chefunterhändler von China, und Frans Timmermans (r), Vizepräsident der Europäischen Kommission, sprechen auf dem UN-Klimagipfel COP26 miteinander. Die Unterhändler bei den UN-Klimaverhandlungen in Glasgow versuchen bis in die Verlängerung hinein, eine gemeinsame Basis für den Ausstieg aus der Kohle zu finden. +++ dpa-Bildfunk +++

مفاوضات صعبة في ختام قمة المناخ وألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو 13.11.2021

لم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ التقدم المأمول منها، فيما هددت نقاط عدة مثيرة للجدل بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري. بالمقابل تعهدت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو كمساعدة.