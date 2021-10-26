مراسلون حول العالم

كينيا: المجاعة تهدد الملايين

في كينيا تسود موجة جفاف منذ أكثر من عام. وبعد أن نفقت الماشية، ازدادت أعداد من يعانون من نقص التغذية. وقد أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا حالة الطواريء في عموم البلاد.