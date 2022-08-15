كينيا.. إعلان فوز روتو بالرئاسة وانقسام في مفوضية الانتخابات

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الكينية اليوم الإثنين (15 آب/أغسطس 2022) أن وليام روتو، نائب الرئيس، هو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة. لكن مسؤولين كبارًا آخرين في المفوضية تبرأوا من هذه النتيجة، ما غذى مخاوف من وقوع عنف على غرار الذي شاب انتخابات سابقة بسبب التنازع على نتائجها.



وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي إن روتو فاز بحوالى 7,18 مليون صوت (50,49 في المئة) في مقابل 6,94 مليون صوت (48,85 في المئة) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من آب/أغسطس.

وأضاف: "أقف أمامكم رغم الترهيب والمضايقات. لقد قمت بواجبي وفق قوانين البلاد". وقال "بموجب القانون، أعلن أنّ روتو وليام ساموي قد انتُخب رئيساً".

من جانبه قال روتو مشيدًا بلجنة الانتخابات: "أبطال.. لا عودة للوراء. فنحن نتطلع إلى المستقبل. نحن بحاجة لتكاتف جميع الأيدي للمضي قدمًا".

ووعد روتو بالعمل مع "جميع القادة" السياسيين في كينيا، وقال: "لا يوجد مكان للانتقام"، مضيفاً: "أدرك تماماً أن بلادنا في مرحلة نحتاج فيها إلى كلّ الأيدي الموجودة فيها".

وجعل روتو، البالغ من العمر 55 عامًا، القضاء على الانقسامات الطبقية في كينيا محور حملته الانتخابية كي يصبح خامس رئيس لكينيا، إذ تعهد بمكافأة محدودي الدخل وأبدى ازدراء للعائلات السياسية. وحمل ذلك انتقادًا مستترًا لخصمه رايلا أودينغا، نجل النائب الأول للرئيس، والرئيس أوهورو كينياتا الذي لم يكن لديه الحق في الترشّح مرة ثالثة، بعد ولايتين منذ العام 2013.



وبدا أن روتو، الذي يرأس تحالف كوانزا "كينيا أولًا"، يتقدم على زعيم المعارضة منذ فترة طويلة أودينغا، بينما ينتظر الكينيون النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت قبل نحو أسبوع.

ورفض أنصار ومسؤولو حملة أودينغا، رئيس الوزراء السابق، النتيجة الرسمية، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

رفض أنصار ومسؤولو حملة المعارض المخضرم ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا النتيجة المعلن عنها.



أعضاء في مفوضية الانتخابات يتبرأون من النتائج

وقبل دقائق من إعلان رئيس مفوضية الانتخابات وافولا تشيبوكاتي فوز روتو، قالت نائبته جوليانا شيريرا لوسائل الإعلام في موقع منفصل إنها وثلاثة مفوضين آخرين يتبرأون من النتائج.

وأضافت: "لسنا قادرين على تحمل مسؤولية النتائج التي سيتم إعلانها"، الأمر الذي أثار قلقاً بشأن تزوير الانتخابات التي تمّت مراقبتها عن كثب في مركز القوة السياسية والاقتصادية في شرق إفريقيا. ولمفوضية الانتخابات سبعة أعضاء.

وتم إخراج الدبلوماسيين ومراقبي انتخابات دوليين من قاعة الفرز قبل أن يتحدث تشيبوكاتي بينما اندلعت مشاجرات. ووسط مخاوف من أن تؤدي مزاعم التلاعب في الانتخابات إلى مشاهد دموية مثل تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عامي 2007 و2017، حثت شيريرا الأحزاب على الاحتكام للقضاء لحل أي نزاع على النتيجة.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)